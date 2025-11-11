ПЯТЬ ЧЕЛОВЕК ПОЛУЧИЛИ РАНЕНИЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПЕРЕСТРЕЛКИ В СУХУМЕ

Сухум. 11 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. МВД проводит оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и задержание лиц, причастных к перестрелке в Сухуме, в районе ВИЭМа.

«В результате перестрелки ранения получили пять человек, один из них – в тяжелом состоянии», – сообщил вице-премьер, министр внутренних дел Роберта Киут.

Приказом министра объявлен план-перехват.