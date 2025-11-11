ПЯТЬ ЧЕЛОВЕК ПОЛУЧИЛИ РАНЕНИЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПЕРЕСТРЕЛКИ В СУХУМЕ
Сухум. 11 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. МВД проводит оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и задержание лиц, причастных к перестрелке в Сухуме, в районе ВИЭМа.
«В результате перестрелки ранения получили пять человек, один из них – в тяжелом состоянии», – сообщил вице-премьер, министр внутренних дел Роберта Киут.
Приказом министра объявлен план-перехват.
В оперативных мероприятиях задействованы подразделения управления уголовного розыска, СОБР МВД и УВД по г. Сухум.
Ситуация находится на личном контроле президента республики.
