ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

февраля 07 2024

ПЯТЬ ЧЕЛОВЕК ПОЛУЧИЛИ РАНЕНИЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПЕРЕСТРЕЛКИ В СУХУМЕ

Новости Вторник, 11 ноября 2025 15:14
ПЯТЬ ЧЕЛОВЕК ПОЛУЧИЛИ РАНЕНИЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПЕРЕСТРЕЛКИ В СУХУМЕ

Сухум. 11 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. МВД проводит оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и задержание лиц, причастных к перестрелке в Сухуме, в районе ВИЭМа.

«В результате перестрелки ранения получили пять человек, один из них – в тяжелом состоянии», – сообщил вице-премьер, министр внутренних дел Роберта Киут.

Приказом министра объявлен план-перехват.

В оперативных мероприятиях задействованы подразделения управления уголовного розыска, СОБР МВД и УВД по г. Сухум.

Ситуация находится на личном контроле президента республики.

