ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГЛАВА ГОСУДАРСТВА ПОРУЧИЛ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНАМ ПРИНЯТЬ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Новости Вторник, 11 ноября 2025 15:39
ГЛАВА ГОСУДАРСТВА ПОРУЧИЛ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНАМ ПРИНЯТЬ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Сухум. 11 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Президент Республики Абхазия Бадра Гунба был проинформирован о перестрелке, произошедшем сегодня в Сухуме. По данным МВД, ранены пять человек, один из них находится в тяжёлом состоянии.

Глава государства поручил правоохранительным органам принять все необходимые меры по установлению обстоятельств преступления и задержанию причастных лиц и оперативно докладывать ему о результатах расследования.

Глава государства поручил Министерству здравоохранения обеспечить раненым всю необходимую медицинскую помощь и держать ситуацию под контролем.

