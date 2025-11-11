ГЛАВА ГОСУДАРСТВА ПОРУЧИЛ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНАМ ПРИНЯТЬ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Сухум. 11 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Президент Республики Абхазия Бадра Гунба был проинформирован о перестрелке, произошедшем сегодня в Сухуме. По данным МВД, ранены пять человек, один из них находится в тяжёлом состоянии.
Глава государства поручил правоохранительным органам принять все необходимые меры по установлению обстоятельств преступления и задержанию причастных лиц и оперативно докладывать ему о результатах расследования.
Глава государства поручил Министерству здравоохранения обеспечить раненым всю необходимую медицинскую помощь и держать ситуацию под контролем.
