Сухум. 11 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Президент Республики Абхазия Бадра Гунба был проинформирован о перестрелке, произошедшем сегодня в Сухуме. По данным МВД, ранены пять человек, один из них находится в тяжёлом состоянии.

Глава государства поручил правоохранительным органам принять все необходимые меры по установлению обстоятельств преступления и задержанию причастных лиц и оперативно докладывать ему о результатах расследования.

Глава государства поручил Министерству здравоохранения обеспечить раненым всю необходимую медицинскую помощь и держать ситуацию под контролем.