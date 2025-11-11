УТВЕРЖДЕН ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА 2026 ГОД

Сухум. 11 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Кабинет Министров Республики Абхазия утвердил Производственный календарь на 2026 год.

В связи с совпадением выходных и праздничных нерабочих дней в 2026 году перенести следующие выходные дни: