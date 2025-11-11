УТВЕРЖДЕН ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА 2026 ГОД
Сухум. 11 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Кабинет Министров Республики Абхазия утвердил Производственный календарь на 2026 год.
В связи с совпадением выходных и праздничных нерабочих дней в 2026 году перенести следующие выходные дни:
– с 3 января (суббота) на 9 января (пятница);
– с 4 января (воскресенье) на 27 ноября (пятница);
– с 8 марта (воскресенье) на 9 марта (понедельник);
– с 12 апреля (воскресенье) на 13 апреля (понедельник);
– с 9 мая (суббота) на 11 мая (понедельник);
– с 23 мая (суббота) на 25 мая (понедельник).
Министерству социального обеспечения и демографической политики Республики Абхазия представить информацию в Кабинет Министров не позднее чем за 10 календарных дней до наступления согласно мусульманскому лунному календарю даты празднования в 2026 году Курбанныхуа.
