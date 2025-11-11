 

ЭДУАРД БУТБА: ВСЕМ ПОСТРАДАВШИМ В ПЕРЕСТРЕЛКЕ ОКАЗЫВАЕТСЯ СВОЕВРЕМЕННАЯ ПОМОЩЬ

Новости Вторник, 11 ноября 2025 17:32
ЭДУАРД БУТБА: ВСЕМ ПОСТРАДАВШИМ В ПЕРЕСТРЕЛКЕ ОКАЗЫВАЕТСЯ СВОЕВРЕМЕННАЯ ПОМОЩЬ

Сухум. 11 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Министр здравоохранения Эдуард Бутба проинформировал о состоянии пострадавших при стрельбе в районе ВИЭМа. В Республиканскую больницу доставали пять человек с огнестрельными ранениями. По словам министра всем оказывается необходимая экстренная медицинская помощь.

«У одного из пациентов огнестрельное проникающее ранение черепа, ему делают операцию. У второго пострадавшего – сквозное ранение брюшной полости и повреждение тонкого кишечника. Его тоже оперируют. Врачи также оперируют третьего пострадавшего с огнестрельным сквозным ранением правой руки. Пациент с огнестрельным ранением лицевого скелета и пациент с огнестрельным касательным ранением грудной клетки находятся в реанимации. Ситуация находится на контроле у президента Абхазии Бадры Гунба», – сказал Эдуард Бутба.

