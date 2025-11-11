 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Ноябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

БАДРА ГУНБА: СОХРАНЕНИЕ НАРОДА НАЧИНАЕТСЯ С УКРЕПЛЕНИЯ СЕЛА

Новости Вторник, 11 ноября 2025 18:18
Оцените материал
(0 голосов)
БАДРА ГУНБА: СОХРАНЕНИЕ НАРОДА НАЧИНАЕТСЯ С УКРЕПЛЕНИЯ СЕЛА

Сухум. 11 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба провёл встречу с учёными Центра социально-экономических исследований во главе с директором Олегом Дамения. Основной темой обсуждения стали вопросы сохранения и развития абхазского села.

Глава государства подчеркнул, что без возрождения и укрепления села невозможно сохранить наш этнос, язык, национальную культуру и самобытность.

«Село – это источник нашей духовной силы и опора традиций. Если мы хотим сохранить народ и государство, мы должны начинать именно с укрепления села», – отметил президент.

Бадра Гунба подчеркнул, что власть заинтересована в сотрудничестве с научным сообществом, стремится опираться на экспертное мнение и использовать результаты исследований, направленных на развитие экономики и повышение благосостояния граждан.

В ходе встречи директор Центра социально-экономических исследований Олег Дамения и сотрудники учреждения представили главе государства ряд проектов, подготовленных на основе аналитических и полевых исследований. По словам экспертов, часть инициатив может быть реализована уже в краткосрочной перспективе.

По итогам обсуждения было принято решение разработать и представить два пилотных проекта по развитию села – в западной и восточной частях Абхазии.

Президент отметил, что, если реализация этих проектов приведёт к увеличению численности населения в сёлах и улучшению благосостояния крестьян, подобные программы будут поддержаны и распространены и в других селах по всей стране.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Вторник, 11 ноября 2025 18:29

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ЭДУАРД БУТБА: ВСЕМ ПОСТРАДАВШИМ В ПЕРЕСТРЕЛКЕ ОКАЗЫВАЕТСЯ СВОЕВРЕМЕННАЯ ПОМОЩЬ В ТКУАРЧАЛЕ ОТКРЫЛИ СПОРТИВНУЮ ПЛОЩАДКУ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ РОССИИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.