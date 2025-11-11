БАДРА ГУНБА: СОХРАНЕНИЕ НАРОДА НАЧИНАЕТСЯ С УКРЕПЛЕНИЯ СЕЛА

Сухум. 11 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба провёл встречу с учёными Центра социально-экономических исследований во главе с директором Олегом Дамения. Основной темой обсуждения стали вопросы сохранения и развития абхазского села.

Глава государства подчеркнул, что без возрождения и укрепления села невозможно сохранить наш этнос, язык, национальную культуру и самобытность.

«Село – это источник нашей духовной силы и опора традиций. Если мы хотим сохранить народ и государство, мы должны начинать именно с укрепления села», – отметил президент.

Бадра Гунба подчеркнул, что власть заинтересована в сотрудничестве с научным сообществом, стремится опираться на экспертное мнение и использовать результаты исследований, направленных на развитие экономики и повышение благосостояния граждан.

В ходе встречи директор Центра социально-экономических исследований Олег Дамения и сотрудники учреждения представили главе государства ряд проектов, подготовленных на основе аналитических и полевых исследований. По словам экспертов, часть инициатив может быть реализована уже в краткосрочной перспективе.

По итогам обсуждения было принято решение разработать и представить два пилотных проекта по развитию села – в западной и восточной частях Абхазии.

Президент отметил, что, если реализация этих проектов приведёт к увеличению численности населения в сёлах и улучшению благосостояния крестьян, подобные программы будут поддержаны и распространены и в других селах по всей стране.