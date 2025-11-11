В АБХАЗИИ ПРОЙДЁТ ФЕСТИВАЛЬ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО КИНО «RT.ДОК: ВРЕМЯ НАШИХ ГЕРОЕВ»

Сухум. 11 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. 17 и 18 ноября на площадке АГУ в Сухуме состоится международный фестиваль документального кино, посвящённый героям нашего времени. В центре внимания – судьбы бойцов, добровольцев, гражданских, которые не сломались даже после тяжелейших испытаний.

В первый день зрителям покажут фильм «Будем жить» военных журналистов Руслана Гусарова и Артема Сомова. Один из героев – Алиас Авидзба по прозвищу «Горец», уроженец Абхазии, лишившийся ноги, но вернувшийся на фронт после реабилитации.

Во второй день – фильмы «Абхазы на Донбассе», «Парень с нашего двора: Журавлёв», «Остров Веры», «Один. Поле. Воин…», а также обсуждение на панельной дискуссии «По доброй воле: как абхазы защищают Донбасс».

В музыкальной части фестиваля выступят:

– Алексей Поддубный (Джанго);

– группа «Харизматика»;

– Артур Лакрба;

– Манана Братухина;

– ансамбль «Мырзакан».

Фестиваль проводится при поддержке МИД Абхазии и Национального фонда поддержки социальных программ РФ.

Проект «RT.Док» уже охватил 30 стран и включает более 100 документальных фильмов.