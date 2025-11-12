ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ НАБЕРЕЖНОЙ В СУХУМЕ
Новости Среда, 12 ноября 2025 15:32
Сухум. 12 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Финальное организационное совещание перед стартом реконструкции прошло сухумской набережной. Его провели заместители главы города Сухум Инал Авидзба и Константин Тарба. В совещании приняли участие представители российских регионов и проектных организаций, которые будут заниматься реконструкцией набережной, а также представители абхазского бизнеса.
«Это финальное совещание перед началом производства работ. Обсуждаем детали, материалы, используемые для реставрации, расположение малых архитектурных форм. Есть и некоторые разногласия, которые обсудим на Градостроительном совете при столичной администрации и придем к общему решению по материалу», – сказал Константин Тарба.
Последнее от Super User
- СОСТОЯЛОСЬ ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ VIII СОЗЫВА
- РОБЕРТ КИУТ ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ С ОПЕРАТИВНЫМИ СТРУТУРАМИ МВД
- СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ АБХАЗИИ ЗА 10 МЕСЯЦЕВ СОСТАВИЛИ 10,588 МЛРД РУБ.
- 150 МЛН РУБ. НАПРАВИТ ГОСУДАРСТВО НА ОСНАЩЕНИЕ МТС В 2026 ГОДУ
- ПРОКУРАТУРОЙ ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ СТРЕЛЬБЫ В СУХУМЕ