июня 24 2024

Абхазия Информ

ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ НАБЕРЕЖНОЙ В СУХУМЕ

Новости Среда, 12 ноября 2025 15:32
ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ НАБЕРЕЖНОЙ В СУХУМЕ

Сухум. 12 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Финальное организационное совещание перед стартом реконструкции прошло сухумской набережной. Его провели заместители главы города Сухум Инал Авидзба и Константин Тарба. В совещании приняли участие представители российских регионов и проектных организаций, которые будут заниматься реконструкцией набережной, а также представители абхазского бизнеса.

«Это финальное совещание перед началом производства работ. Обсуждаем детали, материалы, используемые для реставрации, расположение малых архитектурных форм. Есть и некоторые разногласия, которые обсудим на Градостроительном совете при столичной администрации и придем к общему решению по материалу», – сказал Константин Тарба.

