В ПАРЛАМЕНТЕ ОБСУДИЛИ НАХОЖДЕНИЕ В АБХАЗИИ ЗАРУБЕЖНЫХ ПОЛИТТЕХНОЛОГОВ

Сухум. 12 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. В Парламенте Республики Абхазия прошло расширенное совместное заседание Комитета по обороне и национальной безопасности и Комитета по государственно-правовой политике. Повестка дня заседания: нахождение на территории Республики Абхазия в предвыборный период зарубежных политтехнологов. Для участия в обсуждении данного вопроса были приглашены представитель президента в Парламенте Дмитрий Шамба, вице-премьер, министр внутренних дел Роберт Киут, генеральный прокурор Адгур Агрба, председатель Службы государственной безопасности Дмитрий Дбар.

Открывая встречу, председатель парламентского Комитета по обороне и национальной безопасности Темур Шергелия обратился к министру внутренних дел с просьбой перед рассмотрением основного вопроса повестки рассказать о ходе расследования инцидента со стрельбой, произошедшего 11 ноября в Сухуме.

В своем выступлении министр проинформировал парламентариев о том, что силовые подразделения ведомства в настоящее время проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Их главная задача – установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также задержание лиц, причастных к перестрелке в районе ВИЭМа.

В связи с инцидентом, произошедшим накануне выборов в органы местного самоуправления 5 ноября в Сухуме в помещении по улице Абазинской, депутаты и представители силовых ведомств обсудили потенциальные риски и вызовы, связанные с деятельностью иностранных политических консультантов в период избирательных кампаний, а также меры по обеспечению национальной безопасности и суверенитета избирательного процесса.

В ходе заседания приглашённые ознакомили депутатов с текущей оперативной обстановкой и мерами, принимаемыми для мониторинга и недопущения незаконного иностранного вмешательства в предвыборную борьбу.

Участники заседания подчеркнули важность обеспечения беспрепятственного волеизъявления граждан и необходимость строгого соблюдения законодательства Республики Абхазия в преддверии выборов.