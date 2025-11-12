 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Ноябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В ПАРЛАМЕНТЕ ОБСУДИЛИ НАХОЖДЕНИЕ В АБХАЗИИ ЗАРУБЕЖНЫХ ПОЛИТТЕХНОЛОГОВ

Новости Среда, 12 ноября 2025 17:12
Оцените материал
(0 голосов)
В ПАРЛАМЕНТЕ ОБСУДИЛИ НАХОЖДЕНИЕ В АБХАЗИИ ЗАРУБЕЖНЫХ ПОЛИТТЕХНОЛОГОВ

Сухум. 12 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. В Парламенте Республики Абхазия прошло расширенное совместное заседание Комитета по обороне и национальной безопасности и Комитета по государственно-правовой политике. Повестка дня заседания: нахождение на территории Республики Абхазия в предвыборный период зарубежных политтехнологов. Для участия в обсуждении данного вопроса были приглашены представитель президента в Парламенте Дмитрий Шамба, вице-премьер, министр внутренних дел Роберт Киут, генеральный прокурор Адгур Агрба, председатель Службы государственной безопасности Дмитрий Дбар.

Открывая встречу, председатель парламентского Комитета по обороне и национальной безопасности Темур Шергелия обратился к министру внутренних дел с просьбой перед рассмотрением основного вопроса повестки рассказать о ходе расследования инцидента со стрельбой, произошедшего 11 ноября в Сухуме.

В своем выступлении министр проинформировал парламентариев о том, что силовые подразделения ведомства в настоящее время проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Их главная задача – установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также задержание лиц, причастных к перестрелке в районе ВИЭМа.

В связи с инцидентом, произошедшим накануне выборов в органы местного самоуправления 5 ноября в Сухуме в помещении по улице Абазинской, депутаты и представители силовых ведомств обсудили потенциальные риски и вызовы, связанные с деятельностью иностранных политических консультантов в период избирательных кампаний, а также меры по обеспечению национальной безопасности и суверенитета избирательного процесса.

В ходе заседания приглашённые ознакомили депутатов с текущей оперативной обстановкой и мерами, принимаемыми для мониторинга и недопущения незаконного иностранного вмешательства в предвыборную борьбу.

Участники заседания подчеркнули важность обеспечения беспрепятственного волеизъявления граждан и необходимость строгого соблюдения законодательства Республики Абхазия в преддверии выборов.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Среда, 12 ноября 2025 17:20

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ НАБЕРЕЖНОЙ В СУХУМЕ АДГУР КУТАРБА ИЗБРАН ПРЕЗИДЕНТОМ ФЕДЕРАЦИИ БИЛЬЯРДНОГО СПОРТА АБХАЗИИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.