июня 24 2024

АДГУР КУТАРБА ИЗБРАН ПРЕЗИДЕНТОМ ФЕДЕРАЦИИ БИЛЬЯРДНОГО СПОРТА АБХАЗИИ

Новости Среда, 12 ноября 2025 17:20
АДГУР КУТАРБА ИЗБРАН ПРЕЗИДЕНТОМ ФЕДЕРАЦИИ БИЛЬЯРДНОГО СПОРТА АБХАЗИИ

Сухум. 12 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. На состоявшейся выборной конференции Адгур Кутарба избран президентом Федерации бильярдного спорта Республики Абхазия. Решение было принято делегатами единогласно. Срок полномочий избранного руководства Федерации составит четыре года.

На конференции также были утверждены вице-президенты организации. Ими стали Никита Начкебия и Алексей Карчава.

После избрания Адгур Кутарба выразил благодарность за оказанное доверие и подчеркнул готовность к активной работе по развитию бильярдного спорта в республике: «Спасибо за оказанное доверие. У нас впереди много важных задач и планов по развитию данного вида спорта. Мы будем стремиться к популяризации бильярда, поддержке спортсменов и организации новых соревнований».

