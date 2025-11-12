 

июня 24 2024

БАДРА ГУНБА ПОСЕТИЛ РАНЕНЫХ В ХОДЕ СТРЕЛЬБЫ В СУХУМЕ

Новости Среда, 12 ноября 2025 17:22
Сухум. 12 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунбаа навестил раненых в ходе стрельбы в Сухуме 11 ноября. Глава государства посетил палаты и отделение реанимации, пообщался с родственниками пострадавших, выразил им слова поддержки и пожелал всем раненым скорейшего выздоровления.

Министр здравоохранения Эдуард Бутба и главный врач Республиканской больницы Эрик Хатхва доложили президенту о состоянии здоровья раненых и ходе их лечения. Медицинская помощь пострадавшим была оказана оперативно.

Бадра Гунба, посовещавшись с министром здравоохранения и главврачом, также сообщил, что, если состояние раненых позволит и врачи дадут разрешение на транспортировку, он обратится к российским коллегам с просьбой оказать необходимое содействие в их вывозе для дальнейшего лечения.

«Главное сейчас обеспечить полное и скорейшее выздоровление наших граждан. Врачи делают все возможное. Мы со своей стороны продолжим оказывать всю необходимую поддержку», – отметил Бадра Гунба.

Президент также подчеркнул, что преступники, совершившие это варварское преступление, будут найдены и понесут наказание.

«Помимо того, что это ужасное преступление, оно грубо нарушает все устои абхазского этического поведения и морали», – сказал Бадра Гунба.

Последнее от Super User

