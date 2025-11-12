 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОТКАЗАЛ СП «СУХУМ-ГЭС» О ПРИЗНАНИИ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА САМОВОЛЬНУЮ ПОСТРОЙКУ

Новости Среда, 12 ноября 2025 17:56
АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОТКАЗАЛ СП «СУХУМ-ГЭС» О ПРИЗНАНИИ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА САМОВОЛЬНУЮ ПОСТРОЙКУ

Сухум. 12 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Президиум Арбитражного суда Республики Абхазия, рассмотрел в открытом судебном заседании надзорную жалобу Министерства энергетики Республики Абхазия на Решение Арбитражного суда Республики Абхазия от 06.12.2024 г. по делу №АС-50\2024, по исковому заявлению ООО СП «Сухум-ГЭС» к Администрации Сухумского района и третьему лицу, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора РУП «Черноморэнерго» о признании права собственности на самовольную постройку (новый объект), руководствуясь ч. 2, ч. 3 и ч. 5 ст. 297, ст. 315, п. 5 ч. 1 ст. 316, ст. 319 Арбитражного процессуального кодекса Республики Абхазия, Президиум Арбитражного суда постановил:

1. Решение Арбитражного суда Республики Абхазия от 06.12.2024г. по делу №АС-50\2024, по исковому заявлению ООО СП «Сухум-ГЭС» к Администрации Сухумского района и третьему лицу, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора РУП «Черноморэнерго» о признании права собственности на самовольную постройку (новый объект) отменить.

2. Принять новый судебный акт, которым в требованиях ООО СП «Сухум-ГЭС» о признании права собственности на самовольную постройку отказать полностью.

В соответствии со ст. 319 Арбитражного процессуального кодекса Республики Абхазия Постановление Президиума Арбитражного суда Республики Абхазия вступает в законную силу со дня его принятия и обжалованию не подлежит.

