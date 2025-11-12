У ЖИТЕЛЯ СУХУМА ИЗЪЯТО НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО В КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Сухум. 12 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Незаконно приобретенное и хранимое наркотическое средство «мефедрон» в крупном размере изъято при личном досмотре у жителя г. Сухум Какалия Романа Руслановича, 1984г.р. Последний был задержан сотрудниками уголовного розыска и ДПС Гудаутского районного отдела внутренних дел в результате проведенных оперативно-профилактических мероприятий на посту ГАИ «Приморск».