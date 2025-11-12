 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

У ЖИТЕЛЯ ГАГРЫ ИЗЪЯТО ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ

Новости Среда, 12 ноября 2025
У ЖИТЕЛЯ ГАГРЫ ИЗЪЯТО ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ

Сухум. 12 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудниками УКОН МВД в Гагре был задержан Гумба Денис Сардионович, 1990 г.р. При личном досмотре у гражданина изъят пистолет, снаряженный обоймой с боеприпасами.

Экспертами установлено, что изъятый пистолет является переделанным кустарным способом из охолощенной модели ПМ-СХ в боевой, технически исправен и пригоден для производства выстрелов. Патроны так же являются боевыми.

По факту незаконного приобретения, хранения и ношения огнестрельного оружия в отношении гражданина Гумба по ч. 1 ст. 217 УК РА отделом дознания УВД по Гагрскому району возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Об этом сообщает сайт МВД.

