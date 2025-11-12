У ЖИТЕЛЯ ГАГРЫ ИЗЪЯТО ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ
Сухум. 12 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудниками УКОН МВД в Гагре был задержан Гумба Денис Сардионович, 1990 г.р. При личном досмотре у гражданина изъят пистолет, снаряженный обоймой с боеприпасами.
Экспертами установлено, что изъятый пистолет является переделанным кустарным способом из охолощенной модели ПМ-СХ в боевой, технически исправен и пригоден для производства выстрелов. Патроны так же являются боевыми.
По факту незаконного приобретения, хранения и ношения огнестрельного оружия в отношении гражданина Гумба по ч. 1 ст. 217 УК РА отделом дознания УВД по Гагрскому району возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Об этом сообщает сайт МВД.
