В АБХАЗИИ ОЖИДАЮТ ВРАЧЕЙ ИЗ РФ ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ТЯЖЕЛОРАНЕНОМУ ПАЦИЕНТУ

Сухум. 12 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. /ТАСС/. Минздрав Абхазии ожидает приезда в республику двоих специалистов из России для дополнительной консультации по лечению тяжелораненого пациента, пострадавшего в результате стрельбы в Сухуме 11 ноября. Об этом сообщил министр здравоохранения Эдуард Бутба.

«Вчера и сегодня мы общались с коллегами из институтов Склифосовского и Бурденко по видеоконференцсвязи. Сегодня вечером два специалиста приедут в Сухум для дополнительного консультирования. Коллегиально работаем над этой сложной проблемой», – сказал глава Минздрава.

Видео из Республиканской больницы опубликовала пресс-служба президента, после того как Бадра Гунба навестил пострадавших.

«Глава государства посетил палаты и отделение реанимации, пообщался с родственниками пострадавших, выразил им слова поддержки и пожелал всем раненым скорейшего выздоровления. Министр здравоохранения Эдуард Бутба и главный врач Республиканской больницы Эрик Хатхва доложили президенту о состоянии здоровья раненых и ходе их лечения. Медицинская помощь пострадавшим была оказана оперативно», – говорится в сообщении пресс-службы президента.

Гунба, посовещавшись с министром здравоохранения и главным врачом, также сообщил, что, если состояние раненых позволит и врачи дадут разрешение на транспортировку, он обратится к российским коллегам с просьбой оказать необходимое содействие в их вывозе для дальнейшего лечения.

«Главное сейчас обеспечить полное и скорейшее выздоровление наших граждан. Врачи делают все возможное. Мы со своей стороны продолжим оказывать всю необходимую поддержку», – отметил он.

Президент также подчеркнул, что преступники, совершившие это варварское преступление, будут найдены и понесут наказание.

«Помимо того, что это ужасное преступление, оно грубо нарушает все устои абхазского этического поведения и морали», – сказал Гунба.

В результате стрельбы, которую открыл неизвестный 11 ноября в сторону участников траурной процессии в районе «Вием» в Сухуме, пострадали пятеро жителей Абхазии. Все они доставлены в Республиканскую больницу, троим сделали операцию. Состояние двоих пострадавших врачи оценивают как крайне тяжелое, жизнь других вне опасности. Расследованием занимается прокуратура Сухума, МВД и СГБ проводят оперативно-разыскные мероприятия по установлению личности стрелявшего и его задержанию.

Ранее независимый телеканал «Абаза-ТВ» сообщил, что, по неофициальной информации, целью неизвестного стрелка был криминальный авторитет Рауль Барцба, но в официальных сводках он не фигурирует, его нет и среди пострадавших.