СОФИЯ БОДЖГУА ВЫСТУПАЕТ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ В КИТАЕ

Сухум. 12 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Гимнастка из Абхазии София Боджгуа выступила на международных соревнованиях в Китае. Юная спортсменка представила ассоциацию «Небесная грация». Восточные мотивы музыкального сопровождения идеально подчеркнули её образ и выразительный номер с обручем.