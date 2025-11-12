 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Ноябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

СОФИЯ БОДЖГУА ВЫСТУПАЕТ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ В КИТАЕ

Новости Среда, 12 ноября 2025 18:21
Оцените материал
(0 голосов)
СОФИЯ БОДЖГУА ВЫСТУПАЕТ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ В КИТАЕ

Сухум. 12 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Гимнастка из Абхазии София Боджгуа выступила на международных соревнованиях в Китае. Юная спортсменка представила ассоциацию «Небесная грация». Восточные мотивы музыкального сопровождения идеально подчеркнули её образ и выразительный номер с обручем.

По словам президента Федерации художественной гимнастики Абхазии Гунды Кварчия, София занимает 26-е место из 36 участниц.

Завтра София продолжит выступление с булавами. Болеем за нашу талантливую девочку!

Прочитано 3 раз Последнее изменение Среда, 12 ноября 2025 18:34

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В АБХАЗИИ ОЖИДАЮТ ВРАЧЕЙ ИЗ РФ ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ТЯЖЕЛОРАНЕНОМУ ПАЦИЕНТУ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.