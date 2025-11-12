СОФИЯ БОДЖГУА ВЫСТУПАЕТ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ В КИТАЕ
Новости Среда, 12 ноября 2025 18:21
Сухум. 12 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Гимнастка из Абхазии София Боджгуа выступила на международных соревнованиях в Китае. Юная спортсменка представила ассоциацию «Небесная грация». Восточные мотивы музыкального сопровождения идеально подчеркнули её образ и выразительный номер с обручем.
По словам президента Федерации художественной гимнастики Абхазии Гунды Кварчия, София занимает 26-е место из 36 участниц.
Завтра София продолжит выступление с булавами. Болеем за нашу талантливую девочку!
Последнее от Super User
- В АБХАЗИИ ОЖИДАЮТ ВРАЧЕЙ ИЗ РФ ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ТЯЖЕЛОРАНЕНОМУ ПАЦИЕНТУ
- У ЖИТЕЛЯ ГАГРЫ ИЗЪЯТО ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ
- У ЖИТЕЛЯ СУХУМА ИЗЪЯТО НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО В КРУПНОМ РАЗМЕРЕ
- АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОТКАЗАЛ СП «СУХУМ-ГЭС» О ПРИЗНАНИИ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА САМОВОЛЬНУЮ ПОСТРОЙКУ
- БАДРА ГУНБА ПОСЕТИЛ РАНЕНЫХ В ХОДЕ СТРЕЛЬБЫ В СУХУМЕ