В АБХАЗИЮ ДОСТАВИЛИ ТЕЛО ПОГИБШЕГО В ЗОНЕ СВО ДАМЕЯ КВИЦИНИЯ
Новости Среда, 12 ноября 2025 23:09
Сухум. 12 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Сотрудники МЧС доставили в Абхазию тело погибшего в зоне СВО ветерана Отечественной войны народа Абхазии Квициния Дамея Николаевича.
На границе колонну машин встретили родственники, друзья и однополчане погибшего.
