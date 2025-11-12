 

В АБХАЗИЮ ДОСТАВИЛИ ТЕЛО ПОГИБШЕГО В ЗОНЕ СВО ДАМЕЯ КВИЦИНИЯ

Новости Среда, 12 ноября 2025 23:09
Сухум. 12 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Сотрудники МЧС доставили в Абхазию тело погибшего в зоне СВО ветерана Отечественной войны народа Абхазии Квициния Дамея Николаевича.

На границе колонну машин встретили родственники, друзья и однополчане погибшего.

