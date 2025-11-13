БАДРА ГУНБА ВСТРЕТИЛСЯ С СЕРГЕЕМ НАЗАРОВЫМ

Сухум. 13 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба встретился с заместителем министра экономического развития России Сергеем Назаровым. В ходе встречи президент отметил ключевые направления, успешно реализуемые благодаря финансовой поддержке Российской Федерации.

В частности, речь шла о развитии дорожной инфраструктуры, поддержке малого и среднего предпринимательства, а также о мерах по развитию сельского хозяйства.

Бадра Гунба подчеркнул, что в текущем году Абхазия увеличила объём средств на реализацию собственной программы поддержки аграрного сектора до полумиллиарда рублей.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы организации сбыта абхазской сельскохозяйственной продукции и содействия в обеспечении её доступа на российский рынок.