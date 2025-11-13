 

ВЛАДИМИР ДЕЛБА ПРИНЯЛ ДЕЛЕГАЦИЮ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Новости Четверг, 13 ноября 2025 21:23
ВЛАДИМИР ДЕЛБА ПРИНЯЛ ДЕЛЕГАЦИЮ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сухум. 13 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии  Владимир Делба принял делегацию Минэкономразвития Российской Федерации во главе с заместителем министра экономического развития Сергеем Назаровым. В Кабинете министров прошло совещание по вопросам социально-экономического сотрудничества с Республикой Абхазия.

«Во время вашего визита у нас появится возможность обсудить социально-экономическое развитие нашей страны. На мой взгляд, за эти два дня будет проведена конструктивная работа. Наши профильные ведомства к такой работе готовы. Предметно будем обсуждать все вопросы, которые обозначены в повестке, наметим планы на совместную перспективу на 2026-2030 годы. К такой работе мы готовы. Хочу обратить внимание, что она строится не только в таком формате, мы и до этого очень часто общаемся и в режиме ВКС, и в телефонном разговоре с вами очень часто обсуждаем вопросы. Поэтому сегодняшнее присутствие вас, делегации вашей ещё раз подтверждает, что предметно обсудим важнейшие направления дальнейшего нашего сотрудничества, определяя приоритеты в социально-экономическом развитии страны», – сказал Владимир Делба.

«Действительно, достаточно плотно общаемся в рамках тех задач и вопросов, которые стоят перед нами с целевым направлением по развитию Республики. Сегодня мы хотим обсудить те текущие вопросы, которые нам необходимо решить на перспективу. Нам необходимо сейчас откорректировать некие решения до конца года в рамках Межправкомиссии… С учетом того, что у нас уже середина ноября, необходимо завершить работу с формированием госпрограммы и Инвестпрограммы, акценты расставить на следующий период», – сказал Сергей Назаров.

В ходе визита также будут рассмотрены вопросы льготного кредитования малого и среднего бизнеса в Абхазии, перспективы строительства глэмпингов в Республике и дорожные карты взаимодействия ведомств.

