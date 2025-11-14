ПРЕСТУПЛЕНИЕ СО СТРЕЛЬБОЙ 11 НОЯБРЯ ПРАКТИЧЕСКИ РАСКРЫТО

Сухум. 14 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Подозреваемые в стрельбе, совершенной 11 ноября в Сухуме, задержаны. Об этом Президенту Абхазии Бадре Гунба доложили руководители правоохранительных органов республики на рабочем совещании. Генеральный прокурор Адгур Агрба заявил, что преступление со стрельбой практически раскрыто.

Адгур Агрба доложил о ходе оперативно-следственных мероприятий, заявив, что уголовное дело было возбуждено немедленно, и руководителям правоохранительных органов – Министерства внутренних дел и Службы государственной безопасности – были даны поручения по установлению и задержанию причастных лиц.

Он сообщил, что оперативные службы накануне ночью установили и задержали ряд лиц, которые были доставлены в изолятор временного содержания Службы государственной безопасности, где с ними проводятся оперативно-следственные мероприятия.

По словам Агрба, в дальнейшем будут проводиться мероприятия по установлению других фигурантов уголовного дела.

Председатель Службы государственной безопасности Дмитрий Дбар уточнил, что один из подозреваемых был задержан на территории Российской Федерации, в городе Адлер. Задержание стало результатом слаженных действий с российскими коллегами. В настоящее время решается вопрос о его передаче и доставке на территорию Абхазии.

Глава государства поручил держать дело на особом контроле, отметив, что он лично продолжит осуществлять контроль за следственными мероприятиями.

«Уважаемые коллеги, с учетом резонансного совершенного преступления, необходимо это дело держать на особом контроле. Как и предыдущие двое суток, я лично буду осуществлять контроль. В рамках следственных мероприятий я прошу докладывать оперативно всю наработанную информацию. Благодарю вас за работу, это принципиально необходимо было сделать оперативно, это вопрос чести. Правоохранители сработали, на мой взгляд, хорошо. Я прошу отметить отличившихся сотрудников и поощрить их.

Надо будет оперативно и тщательно закрепиться по материалам следствия, чтобы преступники понесли заслуженное наказание. Это принципиально важно. Это дело должно быть открытым, наше общество должно знать, что такое преступление будет в полной мере раскрыто и преступники понесут наказание», – сказал Бадра Гунба.

Президент поручил генеральному прокурору держать на личном контроле сбор необходимых материалов расследования.

В результате преступления, совершенного 11 ноября, были ранены 5 человек, один из которых скончался в больнице.

С первых минут президент держит расследование этого преступления на личном контроле.