ВЛАДИМИР ДЕЛБА: ВОВЛЕЧЕНИЕ КРЕДИТНЫХ РЕСУРСОВ В РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММ ПО ПОДДЕРЖКЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА – ОЧЕНЬ ДЕЙСТВЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Сухум. 14 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. В Кабинете министров состоялось совещание с участием премьер-министра Абхазии Владимира Делба и заместителя министра экономического развития Российской Федерации Сергея Назарова по вопросам взаимодействия с Республикой Абхазия в сфере инвестиционного сотрудничества.

«Второй день нашей работы не менее важен, чем предыдущий. Вчера обсуждали социально-экономическое развитие в рамках оказания государственной поддержки со стороны Российской Федерации в виде финансовой помощи на проекты, которые мы реализуем в Республике Абхазия в этой сфере. Сегодня мы обсудим возможность механизма поддержки экономических проектов, которые будут реализовываться в нашей стране, определим механизмы и как полагаю, способы. Здесь представители институтов развития из Российской Федерации, наши коллеги, я знаю, проработали достаточно предметно с ними вчера, вели работу и сегодня. Поэтому я думаю, что мы сейчас не будем откладывать и наверное сразу начнём с этого», – сказал, открывая совещание, премьер-министр.

«В принципе, у нас вопрос простой – инвестиционная деятельность. Нам надо здесь с учётом вашего опыта, который реализуете, с учётом нашего опыта, и тех предложений, которые от бизнеса поступают, от банков, от институтов развития, обсудить и выработать подходы, каким образом наиболее эффективно привлекать инвестиции в те или иные отрасли. С учётом обращения президента (Абхазии – прим.) в адрес президента России принято решение по льготному финансированию. Механизм льготирования согласован», – сказал Сергей Назаров.

Он считает, что надо обменяться мнениями по самому механизму подбора проектов, участия банков и участия Республики Абхазия.

Замминистра экономического развития РФ отметил, что программа поддержки малого и среднего предпринимательства не менее важный вопрос, который требует выработки механизмов ее реализации.

«Те, механизмы, которые есть на сегодняшний день, на наш взгляд, они недостаточны. Мы тут не вовлекаем банковскую структуру. Нам надо сейчас принять решение и попытаться какие-то пилотные проекты раскручивать в рамках поддержки малого и среднего предпринимательства. Времени не так много, до конца года нужно сформулировать все эти подходы и выработать, какие нормативные документы нужны для этого», – сказал Сергей Назаров.

Заместитель министра экономического развития РФ отметил, что в рамках МСП должны быть выработаны критерии отбора проектов по глэмпингам, принципы их финансирования и софинансирования. На 2026 год на финансирование проектов по глэмпингу дополнительно выделяется 150 млн рублей.

«Это основные направления работы. Мне кажется, они на следующий год для нас должны быть базовыми. Если мы отработаем все эти конструкции и модели, то будет хороший результат», – сказал Сергей Назаров.

«Вовлечение кредитных ресурсов в реализацию программ по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства - очень действенный инструмент. На примере применения в Российской Федерации мы уже понимаем, как он работает», – отметил Владимир Делба.