 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Ноябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ИЗЪЯТА КОНТРАБАНДА

Новости Пятница, 14 ноября 2025 16:26
Оцените материал
(0 голосов)
ИЗЪЯТА КОНТРАБАНДА

Сухум. 14 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. В ходе реализации оперативной информации сотрудники ОБК и ТП т/п Псоу ГТК в зоне таможенного контроля и режима легкового транспорта, по направлению «экспорт», остановили транспортное средство марки «ЛАДА 211440-26» с государственным регистрационным знаком «К 715 ОС 193», под управлением гражданина Российской Федерации Элларяна С.Д., 1984 года рождения, проживающего в Цандрыпше.

В ходе таможенного досмотра транспортного средства была обнаружена и изъята табачная продукция: APSNY menthol в количестве 230 пачек и Si в количестве 70 пачек.

Материалы дела переданы в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.

***

В ходе проведения профилактических мероприятий сотрудники ОБК и ТП т/у «Гал» в городе Гал по улице Векуа провели осмотр аптеки, принадлежащей ИП Хурция М. Н.

В результате осмотра аптеки были обнаружены и изъяты медикаменты с маркировкой на грузинском языке и иностранного производства в количестве 81 единица, без каких-либо товаросопроводительных документов.

285af2f8-3dce-4061-b793-2acd6382dd8f-1024x524.jpeg

По данным отдела таможенной статистики и анализа т/у «Гал» сумма изъятой продукции составляет 45 890 руб.

Материалы дела переданы в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Пятница, 14 ноября 2025 16:29

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ВЛАДИМИР ДЕЛБА: ВОВЛЕЧЕНИЕ КРЕДИТНЫХ РЕСУРСОВ В РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММ ПО ПОДДЕРЖКЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА – ОЧЕНЬ ДЕЙСТВЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТ «ГАГРА» – ПОБЕДИТЕЛЬ XXXII ЧЕМПИОНАТА АБХАЗИИ ПО ФУТБОЛУ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.