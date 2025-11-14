ИЗЪЯТА КОНТРАБАНДА

Сухум. 14 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. В ходе реализации оперативной информации сотрудники ОБК и ТП т/п Псоу ГТК в зоне таможенного контроля и режима легкового транспорта, по направлению «экспорт», остановили транспортное средство марки «ЛАДА 211440-26» с государственным регистрационным знаком «К 715 ОС 193», под управлением гражданина Российской Федерации Элларяна С.Д., 1984 года рождения, проживающего в Цандрыпше.

В ходе таможенного досмотра транспортного средства была обнаружена и изъята табачная продукция: APSNY menthol в количестве 230 пачек и Si в количестве 70 пачек.

Материалы дела переданы в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.

В ходе проведения профилактических мероприятий сотрудники ОБК и ТП т/у «Гал» в городе Гал по улице Векуа провели осмотр аптеки, принадлежащей ИП Хурция М. Н.

В результате осмотра аптеки были обнаружены и изъяты медикаменты с маркировкой на грузинском языке и иностранного производства в количестве 81 единица, без каких-либо товаросопроводительных документов.

По данным отдела таможенной статистики и анализа т/у «Гал» сумма изъятой продукции составляет 45 890 руб.

Материалы дела переданы в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.