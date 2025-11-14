«ГАГРА» – ПОБЕДИТЕЛЬ XXXII ЧЕМПИОНАТА АБХАЗИИ ПО ФУТБОЛУ
Новости Пятница, 14 ноября 2025 16:29
Сухум. 14 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Футбольный клуб «Гагра» стал победителем XXXII чемпионата Абхазии.
В заключительном матче чемпионата гагрские футболисты вырвали победу у «Бзаны» – 3:2, закрепив за собой первое место в таблице.
