июня 24 2024

СБОРНАЯ АГУ УЧАСТВОВАЛА В БАСКЕТБОЛЬНОМ ТУРНИРЕ «СУПЕР-ФИНАЛ 3Х3» И «КУБОК АСБ»

Новости Пятница, 14 ноября 2025 16:59
СБОРНАЯ АГУ УЧАСТВОВАЛА В БАСКЕТБОЛЬНОМ ТУРНИРЕ «СУПЕР-ФИНАЛ 3Х3» И «КУБОК АСБ»

Сухум. 14 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. ​Студенческая сборная Абхазского государственного университета в очередной раз представила страну на престижном международном баскетбольном турнире «Супер-Финал 3х3» и «Кубок АСБ» в Москве. ​В этом году в соревнованиях участвовали команды из 10 стран мира: России, Беларуси, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Китая, Камеруна, Ирана, Ганы и Абхазии.

Наша студенческая сборная (женская и мужская) участвует уже четвертый год подряд. Тренер команды – Инга Карчава (председатель Спортклуба АГУ).

​АГУ в международном спорте – это традиция!

Об этом сообщает сайт АГУ.

