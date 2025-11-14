СБОРНАЯ АГУ УЧАСТВОВАЛА В БАСКЕТБОЛЬНОМ ТУРНИРЕ «СУПЕР-ФИНАЛ 3Х3» И «КУБОК АСБ»
Сухум. 14 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Студенческая сборная Абхазского государственного университета в очередной раз представила страну на престижном международном баскетбольном турнире «Супер-Финал 3х3» и «Кубок АСБ» в Москве. В этом году в соревнованиях участвовали команды из 10 стран мира: России, Беларуси, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Китая, Камеруна, Ирана, Ганы и Абхазии.
Наша студенческая сборная (женская и мужская) участвует уже четвертый год подряд. Тренер команды – Инга Карчава (председатель Спортклуба АГУ).
АГУ в международном спорте – это традиция!
Об этом сообщает сайт АГУ.
