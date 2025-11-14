КОМПЛЕКС РАБОТ В ПИЦУНДСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ №1 ЗАВЕРШЕН
Сухум. 14 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Администрация Гагрского района завершила комплекс работ в Пицундской средней школе №1. Замглавы Администрации Гагрского района Тимур Ампар провел инспекционную поездку.
Выполненные следующие работы: заменены внутренняя электропроводка и уличная канализационная труба, отремонтирован потолок в учительской комнате, заказаны пластиковые окна для фасада.
Работы выполненные при поддержке Министерства просвещения: завершается реновация кабинета русского языка и литературы.
Планы и приоритеты: первоочередная задача – приведение в порядок противопожарной системы.
На следующий год запланирован ремонт двух кабинетов абхазского языка и благоустройство холла на первом этаже.