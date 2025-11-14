 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Абхазия Информ

КОМПЛЕКС РАБОТ В ПИЦУНДСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ №1 ЗАВЕРШЕН

Новости Пятница, 14 ноября 2025 17:44
КОМПЛЕКС РАБОТ В ПИЦУНДСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ №1 ЗАВЕРШЕН

Сухум. 14 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Администрация Гагрского района завершила комплекс работ в Пицундской средней школе №1. Замглавы Администрации Гагрского района Тимур Ампар провел инспекционную поездку.

Выполненные следующие работы: заменены внутренняя электропроводка и уличная канализационная труба, отремонтирован потолок в учительской комнате, заказаны пластиковые окна для фасада.

Работы выполненные при поддержке Министерства просвещения: завершается реновация кабинета русского языка и литературы.

Планы и приоритеты: первоочередная задача – приведение в порядок противопожарной системы.

На следующий год запланирован ремонт двух кабинетов абхазского языка и благоустройство холла на первом этаже.

