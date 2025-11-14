ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ПОЗДРАВИЛ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ АРМЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ «АМШЕН»
Сухум. 14 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба поздравил участников фестиваля армянской культуры «Амшен», который прошел сегодня в селе Аракич Очамчырского района. Поздравительный адрес от имени главы государства зачитал и.о. главы администрации Очамчырского района Алхас Кация.
«Уважаемые соотечественники, представители армянской общины, дорогие гости!
Праздник Амшен, который ежегодно проводится армянской общиной Абхазии, стал доброй традицией и по-настоящему любимым народным торжеством. Он — один из ярких символов дружбы, взаимного уважения и единства многонационального народа Абхазии.
Армяне живут на нашей земле уже несколько поколений. Абхазия стала для них родиной. Армянская община внесла и продолжает вносить весомый вклад в развитие нашей республики — в экономику, культуру, образование, науку.
Особое место в нашей памяти занимает подвиг армянского батальона имени маршала Баграмяна, сражавшегося в рядах защитников Родины в годы Отечественной войны народа Абхазии. Их мужество, стойкость и самоотверженность навсегда вписаны в летопись нашей общей Победы. Имена павших героев будут жить в сердцах благодарных поколений.
Сегодня армянская община во главе с Аликом Минасяном активно участвует в жизни республики, занимается благими делами, поддерживает добрые инициативы и вносит свой вклад в укрепление межнационального согласия в обществе. Их труд и искреннее отношение к Абхазии заслуживают глубокого уважения.
Дорогие друзья!
Пусть праздник Амшен и впредь остаётся символом добрососедства и единения. Пусть в каждом доме царят мир, благополучие и согласие.
От всей души желаю всем жителям Абхазии мира, процветания и уверенности в завтрашнем дне!
Пусть наша многонациональная республика крепнет и развивается во имя будущего наших детей!
С праздником вас, дорогие друзья!»