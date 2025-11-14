 

ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ПОЗДРАВИЛ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ АРМЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ «АМШЕН»

Новости Пятница, 14 ноября 2025 17:48
ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ПОЗДРАВИЛ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ АРМЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ «АМШЕН»

Сухум. 14 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба поздравил участников фестиваля армянской культуры «Амшен», который прошел сегодня в селе Аракич Очамчырского района. Поздравительный адрес от имени главы государства зачитал и.о. главы администрации Очамчырского района Алхас Кация.

В поздравлении, в частности, говорится:

«Уважаемые соотечественники, представители армянской общины, дорогие гости!

Праздник Амшен, который ежегодно проводится армянской общиной Абхазии, стал доброй традицией и по-настоящему любимым народным торжеством. Он — один из ярких символов дружбы, взаимного уважения и единства многонационального народа Абхазии.

Армяне живут на нашей земле уже несколько поколений. Абхазия стала для них родиной. Армянская община внесла и продолжает вносить весомый вклад в развитие нашей республики — в экономику, культуру, образование, науку.

Особое место в нашей памяти занимает подвиг армянского батальона имени маршала Баграмяна, сражавшегося в рядах защитников Родины в годы Отечественной войны народа Абхазии. Их мужество, стойкость и самоотверженность навсегда вписаны в летопись нашей общей Победы. Имена павших героев будут жить в сердцах благодарных поколений.

Сегодня армянская община во главе с Аликом Минасяном активно участвует в жизни республики, занимается благими делами, поддерживает добрые инициативы и вносит свой вклад в укрепление межнационального согласия в обществе. Их труд и искреннее отношение к Абхазии заслуживают глубокого уважения.

Дорогие друзья!

Пусть праздник Амшен и впредь остаётся символом добрососедства и единения. Пусть в каждом доме царят мир, благополучие и согласие.

От всей души желаю всем жителям Абхазии мира, процветания и уверенности в завтрашнем дне!

Пусть наша многонациональная республика крепнет и развивается во имя будущего наших детей!

С праздником вас, дорогие друзья!»

