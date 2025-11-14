 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

февраля 07 2024

В ГЕНПРОКУРАТУРЕ СОСТОЯЛОСЬ ОПЕРАТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ

Новости Пятница, 14 ноября 2025 18:39
В ГЕНПРОКУРАТУРЕ СОСТОЯЛОСЬ ОПЕРАТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ

Сухум. 14 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Генеральным прокурором Республики Абхазия Адгуром Агрба проведено оперативное совещание с участием вице-премьера, министра внутренних дел Роберта Киут, первого замминистра внутренних дел Руслана Ажиба, руководства Управления уголовного розыска Министерства внутренних дел и следственного управления Генпрокуратуры.

Совещание было посвящено ряду резонансных уголовных дел.

По его итогам определены направления по организации дальнейшей работы, даны конкретные поручения о производстве следственных и оперативно-розыскных мероприятий.

