ОФИЦЕРЫ МИНОБОРОНЫ ПРОХОДЯТ КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

Сухум. 15 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Офицеры Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных сил Республики Абхазия проходят курсы повышения квалификации в профильном военно-учебном заведении Министерства обороны Российской Федерации.

Эти курсы являются частью обязательной программы профессионального развития военнослужащих и проводятся на постоянной основе.

Их целью является повышение уровня общевойсковой, специальной и тактической подготовки, освоение новых методик и технологий, а также совершенствование организационных и управленческих навыков.

Прохождение курсов повышения квалификации является стандартной и регулярной практикой для офицерского состава Министерства обороны.