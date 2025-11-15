 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОЛЕГА БАРЦИЦ ВСТРЕТИЛСЯ С ВИТО ГРИТТАНИ

Новости Суббота, 15 ноября 2025 16:39
ОЛЕГА БАРЦИЦ ВСТРЕТИЛСЯ С ВИТО ГРИТТАНИ

Сухум. 15 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. В Министерстве иностранных дел состоялась встреча министра Олега Барциц с послом по особым поручениям МИД Республики Абхазия Вито Гриттани. На встрече присутствовали советник посольства Республики Абхазия в Российской Федерации Кан Тания и супруга Вито Гриттани Камелия Дарина-Поп.

Олег Барциц напомнил, что с 2016 года деятельность Вито Гриттани направлена на укрепление дружеских связей с Абхазией, популяризацию и создание позитивного имиджа Абхазии за рубежом, в частности, в Европе.

Министр отметил реализацию таких шагов, как открытие дипломатического представительства Республики Абхазия в г. Бари, публикации в европейских изданиях, которые позиционируют Абхазию в самом выгодном свете.

Со своей стороны, Вито Гриттани, поблагодарив министра за прием, рассказал о работе, проводимой дипломатическим представительством Республики Абхазия в Италии, сложностях, с которыми сталкиваются в работе.

Посол по особым поручениям подчеркнул, что диппредставительство выполняет функции дипломатической миссии, налаживает взаимоотношения с политическими силами, выполняет консульские функции, помогая гражданам Республики Абхазия.

Вито Гриттани пригласил Олега Барциц посетить Италию, в частности г. Бари, где расположено дипломатическое представительство Абхазии в Италии.

Олег Барциц, поблагодарив Вито Гриттани за приглашение, принял его.

Министр иностранных дел отметил, что: «Мы в своей деятельности руководствуемся простыми и эффективными принципами. Мы готовы разговаривать и доносить свою точку зрения, позицию, правду везде, где ее могут воспринять. Мы считаем важным действовать активно, энергично заявлять свою позицию».

Глава внешнеполитического ведомства Абхазии рассказал о 65-ом раунде Международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, прошедшем 11-12 ноября.

«Мы прямо, даже жестко заявляли о своей позиции перед лицом высоких европейских чиновников и Сопредседателей, в том числе ООН, Европейского союза, ОБСЕ. Говорили о новых реалиях, которые уже много лет существуют в регионе. Есть независимые государства: Республика Абхазия, наши союзники Республика Южная Осетия, и с этим придется считаться, нравится это нашим восточным соседям или не нравится. Мы при поддержке России выстраиваем собственный государственный проект, реализуем, укрепляем его, и это реалии времени», сказал министр.

Олег Барциц вручил Вито Гриттани медаль «За заслуги» МИД Абхазии за продвижение и укрепление позитивного имиджа Республики Абхазия в Итальянской Республике, вклад в развитие международного сотрудничества и дипломатической деятельности.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по широкому кругу вопросов совместной повестки.

Прочитано 2 раз

