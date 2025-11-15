ОЛЕГА БАРЦИЦ ВСТРЕТИЛСЯ С ВИТО ГРИТТАНИ

Сухум. 15 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. В Министерстве иностранных дел состоялась встреча министра Олега Барциц с послом по особым поручениям МИД Республики Абхазия Вито Гриттани. На встрече присутствовали советник посольства Республики Абхазия в Российской Федерации Кан Тания и супруга Вито Гриттани Камелия Дарина-Поп.

Олег Барциц напомнил, что с 2016 года деятельность Вито Гриттани направлена на укрепление дружеских связей с Абхазией, популяризацию и создание позитивного имиджа Абхазии за рубежом, в частности, в Европе.

Министр отметил реализацию таких шагов, как открытие дипломатического представительства Республики Абхазия в г. Бари, публикации в европейских изданиях, которые позиционируют Абхазию в самом выгодном свете.

Со своей стороны, Вито Гриттани, поблагодарив министра за прием, рассказал о работе, проводимой дипломатическим представительством Республики Абхазия в Италии, сложностях, с которыми сталкиваются в работе.

Посол по особым поручениям подчеркнул, что диппредставительство выполняет функции дипломатической миссии, налаживает взаимоотношения с политическими силами, выполняет консульские функции, помогая гражданам Республики Абхазия.

Вито Гриттани пригласил Олега Барциц посетить Италию, в частности г. Бари, где расположено дипломатическое представительство Абхазии в Италии.

Олег Барциц, поблагодарив Вито Гриттани за приглашение, принял его.

Министр иностранных дел отметил, что: «Мы в своей деятельности руководствуемся простыми и эффективными принципами. Мы готовы разговаривать и доносить свою точку зрения, позицию, правду везде, где ее могут воспринять. Мы считаем важным действовать активно, энергично заявлять свою позицию».

Глава внешнеполитического ведомства Абхазии рассказал о 65-ом раунде Международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, прошедшем 11-12 ноября.

«Мы прямо, даже жестко заявляли о своей позиции перед лицом высоких европейских чиновников и Сопредседателей, в том числе ООН, Европейского союза, ОБСЕ. Говорили о новых реалиях, которые уже много лет существуют в регионе. Есть независимые государства: Республика Абхазия, наши союзники – Республика Южная Осетия, и с этим придется считаться, нравится это нашим восточным соседям или не нравится. Мы при поддержке России выстраиваем собственный государственный проект, реализуем, укрепляем его, и это реалии времени», – сказал министр.

Олег Барциц вручил Вито Гриттани медаль «За заслуги» МИД Абхазии за продвижение и укрепление позитивного имиджа Республики Абхазия в Итальянской Республике, вклад в развитие международного сотрудничества и дипломатической деятельности.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по широкому кругу вопросов совместной повестки.