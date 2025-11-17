ОТКРЫТЫЙ ДЕТСКИЙ ШАХМАТНЫЙ РЕЙТИНГОВЫЙ ТУРНИР «АЛАШАРА – МОЛОДЫЕ НАДЕЖДЫ»

Сухум. 17 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. В выходные, при поддержке МУ администрации г. Сухум «Управление по делам молодежи и спорта» и Федерации шахмат Абхазии, состоялся традиционный открытый детский рейтинговый турнир «Алашара – молодые надежды» в категориях до 7 лет и до 10 лет.