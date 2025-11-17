ОТКРЫТЫЙ ДЕТСКИЙ ШАХМАТНЫЙ РЕЙТИНГОВЫЙ ТУРНИР «АЛАШАРА – МОЛОДЫЕ НАДЕЖДЫ»
Сухум. 17 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. В выходные, при поддержке МУ администрации г. Сухум «Управление по делам молодежи и спорта» и Федерации шахмат Абхазии, состоялся традиционный открытый детский рейтинговый турнир «Алашара – молодые надежды» в категориях до 7 лет и до 10 лет.
Среди мальчиков до 7 лет победителями стали: Назаренко Марк (Сухум), Барциц Кристиан (Гагра) и Гарибов Александр (Сухум).
Среди девочек до 7 лет – Лакербая Дэя (Гагра), Лакоба Амина (Гудаута) и Зухба София (Сухум).
В категории до 10 лет победители среди мальчиков Бганба Даниэль (Сухум), Хинтба Глеб (Гудаута) и Квициния Георгий (Сухум).
Среди девочек: Агрба Амира (Гудаута), Гулария Эмили (Гудаута) и Гургулиа Александра (Сухум).
Все призеры были награждены кубками, медалями, грамотами.