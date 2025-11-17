 

IV ЕЖЕГОДНЫЙ ДЕНЬ КАШТАНА ОТМЕТИЛИ В СУХУМЕ

Новости Понедельник, 17 ноября 2025 13:03
IV ЕЖЕГОДНЫЙ ДЕНЬ КАШТАНА ОТМЕТИЛИ В СУХУМЕ

Сухум. 17 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. На культурно-деловой платформе «Гума» в Сухуме прошёл IV ежегодный День каштана, организованный проектным офисом Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединённых Наций (ФАО). Мероприятие было посвящено сохранению каштановых лесов – одной из ключевых экосистем Абхазии, имеющей особое природное, экономическое и культурное значение.

Каштан посевной (Castanea sativa) издавна занимает важное место в жизни абхазского народа: из его древесины строили дома, из плодов готовили традиционные блюда, а каштановые рощи считались символом изобилия и плодородия. Сегодня, когда каштановые леса сталкиваются с последствиями различных вызовов, внимание к их сохранению становится как никогда актуальным.

В рамках Дня каштана была представлена этнографическая выставка и показ документального фильма, созданного ФАО совместно с этнографом и просветителем Таиссией Алания.

Экспозиция рассказала о роли каштана в культуре, быту и истории Абхазии и была посвящена памяти исследовательницы, внесшей значительный вклад в сохранение культурного наследия Абхазии.

Особый интерес у гостей вызвало кулинарное шоу шеф-поваров Шамиля Кылыч и Леонида Прядихина, которые представили авторские блюда на основе каштана и показали, как традиционные продукты могут получать новое звучание в современной гастрономии. Гости мероприятия смогли не только увидеть процесс, но и принять участие в приготовлении и дегустации.

Завершила программу мини-ярмарка фермерских продуктов, где участники представили мёд и продукцию пчеловодства, а также свежую зелень, саженцы и растения местного производства.

Ярмарка подчеркнула взаимосвязь между устойчивым сельским хозяйством, охраной биоразнообразия и развитием местного предпринимательства.

«Сохранение каштановых лесов Абхазии - важная инициатива, которая позволяет одновременно поддерживать биоразнообразие, устойчивое использование природных ресурсов и развитие местных сообществ. ФАО рассматривает такие проекты как часть глобальной стратегии по устойчивому управлению лесами и интеграции местных практик в международный опыт», – от метила глава проектного офиса ФАО Александра Смычкович.

IV Ежегодный День каштана стал площадкой для общения исследователей, фермеров, студентов и местных жителей, заинтересованных в сохранении природного и культурного наследия. Мероприятие подчеркнуло, что защита каштановых лесов – это не только вопрос экологии, но и часть общей стратегии устойчивого развития Абхазии.

Мероприятие прошло в рамках проекта «Содействие экономической устойчивости

женщин-фермеров в Абхазии», реализуемого проектным офисом ФАО при финансовой поддержке Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству (SDC).

