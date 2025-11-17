ДЕПУТАТЫ ПРИСТУПИЛИ К ОБСУЖДЕНИЮ ЗАКОНОПРОЕКТА «О РЕСПУБЛИКАНСКОМ БЮДЖЕТЕ НА 2026 ГОД»
Сухум. 17 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Состоялось расширенное заседание Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам, на котором депутаты приступили к обсуждению представленного в Парламент проекта закона «О Республиканском бюджете на 2026 год». В заседании приняли участие министр финансов Саид Губаз, министр по налогам и сборам Эдгар Бения, заместитель председателя Государственного таможенного комитета Темыр Дгебия, заместитель председателя Контрольной палаты Зураб Отырба.
Участники заседания подробно обсудили параметры республиканского бюджета на предстоящий год.
В ходе обсуждения законопроекта представители Правительства ответили на многочисленные вопросы парламентариев.
Депутаты в рамках работы парламентского Комитета продолжат обсуждение проекта закона «О Республиканском бюджете на 2026 год».
