июня 24 2024

В ГОСКОМИТЕТЕ ПРИНЯЛИ СПОРТСМЕНОВ, ДОБИВШИХСЯ ВЫСОКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ ТУРНИРАХ

Новости Понедельник, 17 ноября 2025 17:40
В ГОСКОМИТЕТЕ ПРИНЯЛИ СПОРТСМЕНОВ, ДОБИВШИХСЯ ВЫСОКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ ТУРНИРАХ

Сухум. 17 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. В Госкомитете по делам молодежи и спорта состоялась встреча с абхазскими спортсменами – победителями и призерами международных соревнований по вольной борьбе и художественной гимнастике. На приеме присутствовали спортсмены, отличившиеся на Международном турнире по вольной борьбе «Кубок Гебзе», который проходил в городе Гебзе района Коджаэли Турецкой Республики. Сборную Абхазии представляли восемь спортсменов из Сухума, Гагры и Пицунды. По итогам соревнований наши борцы завоевали одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали.

Победителем в весовой категории 44 кг стал Кемал Какубава, серебряную медаль в весе 30 кг выиграл Инал Ладария, бронзовыми призерами стали Владислав Ладария (52 кг) и Самир Агрба (30 кг). Тренируют спортсменов Мераб Хашба, Размик Алабян, Анри Кетия и Астамур Аристава.

На встрече также присутствовали победители и призеры двух крупных международных турниров по художественной гимнастике, которые состоялись в Дубае (ОАЭ). В состав команды вошли десять юных гимнасток 2013–2018 годов рождения.

Николь Губаз, Алина Боциева, Александра Адлейба, Мария Пилия, Нара Цимцба, Дана Карапетян, Алиссандра Багателия и Алима Хутова завоевали золотые награды в различных дисциплинах. Злата Захарченко и Дениз Хутова поднялись на пьедестал, выиграв серебряные и бронзовые медали. Кроме участия в спортивной программе, команда стала лучшей в общем флешмобе турнира и получила в награду профессиональный гимнастический мяч.

Исполняющий обязанности председателя Госкомитета по делам молодежи и спорта Беслан Карчава поздравил ребят и их наставников, особо отметив значимость их успехов для всей страны.

«Ваши победы – это результат ежедневного труда, настойчивости и веры в себя. Вы достойно представили Абхазию на международной арене, и мы гордимся каждым из вас. Продолжайте стремиться к новым вершинам, а мы со своей стороны будем поддерживать вас и дальше», – сказал Карчава.

В завершение встречи спортсменам были вручены денежные премии.

