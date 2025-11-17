В АБХАЗИИ ОТКРЫЛСЯ ФЕСТИВАЛЬ КИНО О ГЕРОЯХ СВО «RT. ДОК: ВРЕМЯ НАШИХ ГЕРОЕВ»

Сухум. 17 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Международный фестиваль кино о героях СВО «RT. Док: Время наших героев» открылся в Сухуме в Абхазском государственном университете (АГУ), передает корреспондент ТАСС. Фестиваль в Абхазии проходит при поддержке МИД и Министерства культуры Республики Абхазия, АГУ, Международного культурно-делового центра Абхазии и Национального фонда поддержки социальных программ Российской Федерации. Открытие фестиваля посетил президент Абхазии Бадра Гунба, вице-президент Беслан Бигвава, командир интербригады «Пятнашка» Ахра Авидзба, участники СВО из Абхазии, российские военкоры и авторы фильмов, которые представлены на фестивале.

«Этот крупный международный формат посвящен патриотическому воспитанию молодежи и наиболее широкому информированию граждан в различных странах о той роли, которую играют в факты из жизни воинов, несущих службу в зоне СВО. Как известно, огромное количество наших соотечественников, добровольцев из Абхазии принимают участие в этой героической миссии», – сказал министр иностранных дел Абхазии Олег Барциц до начала фестиваля.

По его словам, будут продемонстрированы фильмы известных журналистов, талантливых режиссеров, таких как Руслан Гусаров, Павел Кукушкин, Семен Пегов, и такое значимое событие впервые пройдет в Абхазии.

«Это те наши коллеги и друзья, которые создают талантливый, неравнодушный материал о сегодняшних героях, которые учат нашу молодежь принципам добра, справедливости и самопожертвования. Будут показаны фильмы о наших соотечественниках, героях-участниках СВО, командирах интербригады «Пятнашка», – рассказал глава МИД Абхазии.

Выступая на открытии фестиваля, Барциц сказал, что граждане Абхазии воспринимают цели и задачи, которые Россия ставит перед собой в СВО, как свой собственный вызов.

«Россия сегодня ведет решительную, бескомпромиссную борьбу. Она в авангарде борьбы за новый, более справедливый миропорядок. Она не одинока, рядом с ней ее союзники и друзья, и небольшая Абхазия – настоящий союзник великой России», – подчеркнул министр.

До начала показа

Генеральный продюсер фестиваля Екатерина Яковлева, выступая перед публикой, сказала, что для нее «большая честь проводить фестиваль на поистине героической абхазской земле».

«Большая честь стоять перед героями, которые сегодня здесь вместе с нами. Этот фестиваль для вас, низкий вам поклон», – сказала она и пригласила на сцену Ахру Авидзбу и абхазских участников СВО, а также российских военкоров.

Перед гостями фестиваля выступили заслуженный артист Абхазии и Южной Осетии Артур Лакрба, певица Манана Братухина, эстрадно-фольклорный ансамбль «Мырзакан», певец, композитор и фронтовой артист Алексей Поддубный (Джанго), который с 2015 года провёл более 200 благотворительных концертов на Донбассе.

Первый фильм

В первый день фестиваля был показан фильм Руслана Гусарова и Артема Сомова «Будем жить!». В центре сюжета – три полные драматизма и любви к жизни истории - ополченца, мобилизованного и гражданского. Все они получили тяжелые ранения, но выжили и не сломались. Один из героев – Алиас Авидзба с позывным Горец. На фронте он подорвался на мине и лишился ноги, но после реабилитации снова вернулся на передовую.

