ВЛАДИМИР ДЕЛБА ПОСЕТИЛ ДОМ МОЛОДЕЖИ В ПСКОВЕ

Сухум. 18 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. В рамках визита в Псковскую область премьер-министр Абхазии Владимир Делба и члены делегации Абхазии посетили Дом молодежи – пространство, объединяющее патриотические и молодежные организации региона.

Временно исполняющий обязанности министра молодежной политики Псковской области Дмитрий Яковлев провел экскурсию для гостей, рассказал о работе центра.

В Доме молодежи работает 10 различных площадок, которые занимаются молодежной политикой.

Гости посетили региональное отделение общероссийского общественно-государственного движения «Движения Первых», Ресурсный центр добровольчества, Международный клуб Дружбы.

«Замечательно, что такие инициативы реализуются, а молодежь вовлекается все больше и больше. Желаю вам успехов. Вы делаете очень благородное дело, и у вас отлично получается», – сказал Владимир Делба.

В Школе креативных индустрий делегации показали студию звукорежиссуры и звукового дизайна, познакомили с работами учащихся, рассказали о создании мультфильма «Псковские барсики».

Премьер-министру Владимиру Делба подарили фигурки Барсика и зубренка Домбая – в честь восстановления популяции горных зубров в Псху-Гумистинском заповеднике в Абхазии.

Дом молодежи в Псковской области открылся в рамках федерального проекта «Развитие системы поддержки молодежи национального проекта «Образование».