ОТРЕМОНТИРОВАННЫЙ СПОРТЗАЛ ОТКРЫЛСЯ В СУХУМСКОЙ ШКОЛЕ №14

Сухум. 18 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Сегодня в Сухумской средней школе № 14 имени А. П. Чехова состоялось значимое событие – после капитального ремонта был торжественно открыт спортивный зал. В церемонии приняли участие спикер Парламента Лаша Ашуба, глава Администрации г. Сухума Тимур Агрба и его заместитель Астамур Ашуба, начальник Управления образования Астанда Таркил, депутат городского Собрания Инал Амичба, учителя, учащиеся школы и их родители.

Среди многочисленных гостей были бывшие выпускники этой школы, представители городских школ и спортивных учреждений, общественность и активисты микрорайона.

Праздник был открыт исполнением государственного гимна и выступлением школьников. Почетное право перерезать символическую красную ленту перед входом в обновленный спортзал было предоставлено спикеру Парламента, директору школы и одному из учеников школы – юному спортсмену.

Спортивный зал школы, находившийся в плачевном состоянии и не функционировавший более тридцати лет, получил вторую жизнь. Идея его восстановления принадлежит Лаше Ашуба, который, будучи депутатом Парламента от данного избирательного округа, предусмотрел целевые средства в Республиканском бюджете под реализацию этого проекта и лично курировал его осуществление.

В капитальном ремонте спортзала содействие оказали городские и республиканские власти.

Выступая на церемонии открытия, Лаша Ашуба поздравил руководство школы, учителей и учеников с долгожданным событием. Он отметил: «Мы были учениками этой школы, но, к сожалению, в послевоенное время у нас не было возможности здесь полноценно заниматься спортом. Сегодня мы открываем этот спортзал. В этом году и Краснодарский край преподнёс школе подарок – построил большую спортивную площадку и, таким образом, весь спортивный цикл в этой школе завершён».

Обратив внимание на спортивные награды, продемонстрированные школьниками, Л. Ашуба сказал: «Надеюсь, что с появлением спортивной площадки и спортивного зала у ребят будет ещё больше спортивных достижений. Желаю ученикам расти здоровыми и успешными людьми».

Спикер поблагодарил Правительство Республики Абхазия и Администрацию города Сухума во главе с мэром за оказанную помощь и постоянную поддержку.

По инициативе Л. Ашуба, в этом году городскими службами был произведен ремонт пешеходной зоны от Красного моста до центра микрорайона Турбазы.

«У нас в приоритете учебные заведения и объекты здравоохранения, но также мы занимаемся вопросами благоустройства нашего города. Уверен, что все намеченные работы будут продолжены», – сказал спикер Парламента.

Директор школы Рита Бения выразила благодарность Лаше Ашуба и всем, кто причастен к реализации проекта: «В год своего 65-летия школа получила чудо-подарок – новый спортзал».