ПРЕЗИДЕНТ ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ РЕМОНТ ШКОЛЫ В ЦАНДРИПШЕ

Сухум. 18 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба в ходе рабочей поездки в Гагрский район проинспектировал ход ремонтных работ в здании Цандрипшской школы. Здание школы ранее было незаконно приватизировано. Благодаря усилиям администрации Гагрского района оно было возвращено в государственную собственность.

Глава государства подчеркнул важность решения руководства Гагрского района вернуть школу в государственную собственность, назвав его важным и правильным.

Ремонтные работы осуществляются за счет средств Гагрского района.

Президент отметил, что государство окажет финансовую помощь Гагрскому району для того, чтобы ускорить ремонтные работы и открытие школы.

После завершения ремонтных работ в Цандрипше впервые откроется абхазская школа, рассчитанная на обучение около 600 детей.

Заместитель главы администрации поселка Цандрипш Артур Джопуа сообщил президенту о нехватке детских садов.

Бадра Гунба предложил отремонтировать и переоборудовать один из корпусов Цандрипшской школы под детский сад.

Соответствующее поручение было дано руководству района с указанием подготовить необходимые предложения.