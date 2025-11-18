 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
ПРЕЗИДЕНТ ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ РЕМОНТ ШКОЛЫ В ЦАНДРИПШЕ

Новости Вторник, 18 ноября 2025 18:21
Сухум. 18 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба в ходе рабочей поездки в Гагрский район проинспектировал ход ремонтных работ в здании Цандрипшской школы. Здание школы ранее было незаконно приватизировано. Благодаря усилиям администрации Гагрского района оно было возвращено в государственную собственность.

Глава государства подчеркнул важность решения руководства Гагрского района вернуть школу в государственную собственность, назвав его важным и правильным.

Ремонтные работы осуществляются за счет средств Гагрского района.

Президент отметил, что государство окажет финансовую помощь Гагрскому району для того, чтобы ускорить ремонтные работы и открытие школы.

После завершения ремонтных работ в Цандрипше впервые откроется абхазская школа, рассчитанная на обучение около 600 детей.

Заместитель главы администрации поселка Цандрипш Артур Джопуа сообщил президенту о нехватке детских садов.

Бадра Гунба предложил отремонтировать и переоборудовать один из корпусов Цандрипшской школы под детский сад.

Соответствующее поручение было дано руководству района с указанием подготовить необходимые предложения.

