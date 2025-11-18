Сухум. 18 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба посетил село Куланырхуа Гудаутского района. Глава государства проинспектировал выполненные работы по ремонту кровли во второй средней школе имени Даура Ахиба. По поручению президента, управление капитального строительства провело замену кровли на площади 1657 квадратных метров.

В школе обучается 18 учеников и 6 классов.

Директор школы сообщила, что выходцы села, братья Шония, оказали помощь в ремонте художественной студии.

Президент назвал это показательным примером.

«Государство обязано проводить такие работы. Но когда в этом принимают участие выходцы села, это очень отрадно и похвально», – сказал президент.

Президент поручил УКС в ближайшее время отремонтировать в школе кабинет абхазского языка.

В селе Куланырхуа функционируют две школы.

Далее Глава государства осмотрел оползневой участок главной дороги в селе, где проживает более 300 дворов.

Было отмечено, что дорога находится под угрозой полного разрушения.

Президент поручил УКС изучить ситуацию и представить предложения по ремонту дорожного полотна.