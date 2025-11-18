 

В ШКОЛЕ СЕЛА АБГАРХУК МЕНЯЮТ КРОВЛЮ

Вторник, 18 ноября 2025 18:28
В ШКОЛЕ СЕЛА АБГАРХУК МЕНЯЮТ КРОВЛЮ

Сухум. 18 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба посетил среднюю школу села Абгархук Гудаутского района, где ознакомился с ходом ремонтных работ.

По поручению главы государства, Управление капитального строительства производит замену кровли общей площадью 1900 квадратных метров. Уже заменено 1400 квадратных метров.

Начальник УКС Демир Гамисония сообщил, что работы будут завершены в течение недели.

Глава государства обратил внимание начальника УКС на наличие грибка на стенах в некоторых кабинетах.

Президент подчеркнул, что нельзя допустить, чтобы дети занимались в таких условиях, поскольку это пагубно влияет на их здоровье. Бадра Гунба поручил в ближайшее время решить этот вопрос.

В школе также будут заменены более 30 окон.

Президент сообщил педагогическому коллективу, что на следующей неделе школа получит новый школьный автобус.

