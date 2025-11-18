РЕСТАВРАЦИЯ ФАСАДА ИСТОРИЧЕСКОГО ДОМА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Сухум. 18 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. В Сухуме продолжается реставрация фасада исторического дома на пересечении улиц генерала Дбар и Ардзинба. Заместитель главы города Константин Тарба рассказал, что ремонт проводится по поручению главы города Тимура Агрба в рамках восстановления фасадов зданий, включенных в перечень объектов историко-культурного наследия.

«На протяжении нескольких десятилетий это здание не реставрировали. Оно очень красивое и должно украшать наш город», – отметил Тарба.

По его словам, сейчас специалисты работают со стороны улицы Ардзинба – установлены строительные леса, ведется очистка фасада, заделываются трещины.

Цвет здания планируют утвердить на ближайшем заседании градостроительного совета, после чего начнется окраска и переход к другой стороне фасада.

«Работы не такие легкие – есть сложности с архитектурными формами, которые мы хотим восстановить в первозданном виде»,

– подчеркнул Тарба.

Он добавил, что проект реализуется совместно с РУП «АЖД», на балансе которого находится здание.