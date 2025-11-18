БОЕВЫЕ ПУТИ АБХАЗИИ И ПСКОВЩИНЫ СВЯЗАЛА ВЫСТАВКА В ОСТРОВЕ

Сухум. 18 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Открытие временной выставки, посвящённой воинам-абхазцам, участвовавшим в боях на Псковщине в период Великой Отечественной войны, и псковичам-добровольцам – участникам грузино-абхазского вооруженного конфликта 1992-1993 годов, прошло в военно-историческом музее-заповеднике Острова.

Увидеть экспонаты первыми пришли местные жители, которые высоко оценили выставку, отметили в газете. В её экспозицию вошли фотографии военнослужащих, карты-схемы с нанесёнными маршрутами, выписки из журнала боевых действий, книги об Абхазии и многое другое.

Гости смогли рассмотреть экспонаты и прочитать о судьбах геров. Так, например, они узнали о службе лётчика 386-го ночного бомбардировочного авиационного полка лейтенанта Шамиля Раджеевича Акусба и его боевых вылетах. Рядом с информацией об участнике ВОВ для наглядности расположили и макет его боевой машины – модель самолёта По-2.

«За время пребывания в действующей Красной армии с 15 сентября 1943 года Шамиль Акусба произвёл 83 успешных боевых вылета по разгрому мотомехвойск и живой силы противника на железнодорожных станциях таких населённых пунктов, как Новгород, Вешки, Тютицы, Подберезье, Григорово, Борки, Нарва и Псков», – рассказали специалисты.

Они добавили, что за это время лётчик сбросил 1 186 килограммов бомбового груза по различным объектам и уничтожил или повредил 13 автомашин с войсками и грузами, 16 зенитных точек, пять железнодорожных вагонов, пять прожекторов и один склад с горючим, а также разрывами бомб вызвал шесть очагов пожара большой силы и разрушил железнодорожное полотно на участке размером один километр.

Посетители выставки могут изучить карту-схему места ожесточённого боя у деревни Погостище. На этом участке в марте 1944 года был ранен уроженец Абхазии рядовой Леонид Стягун, чьи подвиги отражены в выписках из журнала боевых действий за март 1944 года и в боевых донесениях полка. Рядом с картой представлены и подлинные свидетельства тех событий: артиллерийские снаряды и часть солдатского котелка, найденные на поле боя.

Рассказывают сотрудники музея посетителям и о земляках. Так, в экспозиции представлены материалы о добровольце-псковиче Анатолии Васильевиче Кудимове, который участвовал в грузино-абхазской войне. В ходе посещения выставки все желающие могут узнать не только подробности боевого пути героя, но и увидеть его фотографию, а также место гибели на карте.

Посетить выставку можно до конца года, после чего экспонаты станут частью постоянных экспозиций военно-исторического отдела.