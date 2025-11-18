ВОЗРОЖДЕНИЕ СУХУМСКОЙ СИНАГОГИ

Сухум. 18 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Уже второй год в Сухумской синагоге идет капитальный ремонт пришедшего в упадок здания. В 2023 году спонсоры, начали частичный ремонт – отбили старую штукатурку, вывезли старую мебель, залили тёплый пол. Потом работы временно приостановили. В мае 2025 года уже другие спонсоры начали полное восстановление синагоги.

Немного истории. В 1954 году в самом центре Сухума гостеприимно открыла свои двери нарядная просторная синагога, где регулярно велись занятия с детьми и взрослыми, в нескольких залах звучали молитвы на разных языках, люди с радостью собирались здесь на праздники. Построенная на средства местных евреев, синагога состояла из двух зданий – большого, в котором молились сефардские евреи, и небольшого – двухэтажного, принадлежащего ашкеназским евреям. В этот здании располагался не только молельный зал, но шхита, где резали кур на праздники, миква – ритуальный водоём, предназначенный для обрядов очищения, а также мельница с пекарней, где готовили мацу.

Кстати, ашкеназская синагога обеспечивался весь Кавказ и даже в Москву отправляли, потому что мацу, во времена Советского союза на Песах (еврейская Пасха) достать было очень сложно.

Это была очень большая община, насчитывающая более 1200 человек, но в 70-х годах прошлого века евреи стали уезжать, но, тем не менее, до грузино-абхазской войны их оставалось еще довольно много. С началом Отечественной войны народа Абхазии, часть сухумских евреев вывезли на самолетах в Израиль, еще часть – выехала уже после окончания войны.

Тем не менее в 1994 году журналист Лев Хайкин решил восстановить деятельность синагоги и организованное им благотворительное общество «Шолом», помогло сохранить это здание за общиной. Затем его работу продолжила Натальи Жидкова, которая до отъезда в Израиль взаимодействовала с женщинами и детьми, и вела большую работу в рамках программы «Надежда».

Таким образом, после войны в синагоге проходили богослужения, отмечались религиозные еврейские праздники, для детей работала воскресная школа с соответствующей образовательной программой. Финансировала работу с детьми организация «Джойнт» – крупнейшая еврейская благотворительная организация,

В како-то момент – программа закрылась, но члены общины продолжали жить с соблюдением всех традиций еврейского народа: собирались в субботу на Шабат и на другие праздники.

К сожалению, со временем, здание стало приходить в упадок – разрушалась и протекала кровля, выпадали окна, паркетный пол сгнил. Более того, 2004 году в здании, где раньше молились евреи – ашкенази произошел пожар, сгорел второй этаж и как следствие, постройка под воздействием природных факторов полностью разрушилась.

В 90-х годах кровлю на основном здании удалось отремонтировать с помощью спонсора-еврея из Сирии, чуть позднее окна поменяли на личные средства Евгения Паланта, но это лишь временно решило проблему. Прошло несколько лет и зал опять стало заливать в дождь, фрески на стенах испортились, а паркетный пол, из-за подмыва грунтовых вод – полностью сгнил.

Кстати, приезжающие в Сухум представители еврейских общин России и других стран, даже в таком виде, но всегда восторгались синагогой и говорили, что такой нет и во многих крупных городах.

И вот, в мае этого года началось масштабное восстановление синагоги.

Как рассказывает руководитель религиозной организации «Маген Давид» (община «Шолом» сменила свое название в 2023 году) Бецалель Эфраим Малис, на сегодняшний день здесь полностью заменили кровлю, оштукатурили фасад, отстроили женский балкон (еврейские женщины молятся отдельно от мужчин) и лестницу к нему. В ближайшее время ожидается замена окон. К сожалению, старые росписи на стенах восстановить не удастся, но все внутри будет облицовано камнем и, возможно, местами появится новые росписи.

Что касается второго, сгоревшего здания, то там также начат капитальный ремонт – высоко поднят фундамент, чтобы не подтапливало, возведены стены и скошенная кровля, для сбора дождевой воды для миквы.

На первом этаже предусмотрены миква, кухня и столовая для проведения трапезы, санузлы. На втором будет «Бейт-мидраш» – место для постоянного изучения Торы, административный кабине и зал для проведения мероприятий общины.

В большом дворе планируется разместить небольшой музей истории Сухумской синагоги, тем более что здесь сохранились жернова и мельница.

На днях в синагогу приезжал Шолом Лазар, который занимает должность раввина города Сочи, проверял ход работ. Сегодня именно он курирует общину.

На сегодняшний день в Сухумской общине «Шолом» около 150 человек. Остро стоит вопрос раввина – по закону только граждане Абхазии могут заниматься богослужением, а в Абхазии нет своего ребе, чтобы проводить все обряды по еврейским канонам.

«В глубине души у многих абхазских евреев есть тяга к знаниям и интерес к традициям. Нужно, чтобы люди знали: еврейская община в Сухуме продолжает существовать и надеется на возрождение и развитие», – констатировал Бецалель Эфраим Малис.

И, напоследок, для тех, кто «обеспокоен» ремонтом синагоги… Здание Сухумской синагоги находится в собственности государства, а у общины – в безвозмездном и бессрочном пользовании. Оно не подлежит передаче вторым лицам, не может использоваться в коммерческих целях, как и все религиозные здания в республике