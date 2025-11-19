В УГАИ МВД ПРОШЛО СОВЕЩАНИЕ С ЛИЧНЫМ СОСТАВОМ.

Сухум. 19 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. В Управлении Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел прошло совещание с начальниками подразделений ГАИ городских управлений и районных отделов внутренних дел. Также в совещании приняли участие сотрудники Отделения по обработке и контролю автоматизированной фиксации административных правонарушений УГАИ МВД.

Начальник Госавтоинспекции Дамей Авидзба представил коллективу нового руководителя, Хаджарата Бганба.

Он отметил, что работу отделения автоматизированной фиксации нарушений ПДД необходимо максимально усилить и поставил задачу личному составу подразделения обеспечить привлечение к административной ответственности водителей в полной мере.

«Главный принцип – неотвратимость наказания. К ответственности необходимо привлекать всех без исключений правонарушителей. Это ваши прямые обязанности, это то, что от нас требует наше руководство и сегодняшняя ситуация на наших дорогах», – резюмировал Дамей Авидзба.

Он также подчеркнул, что на особый контроль необходимо взять ситуацию с нарушителями правил дорожного движения – сотрудниками силовых и правоохранительных структур.

«По каждому такому нарушителю я требую от вас составлять рапорт, который в установленном порядке будет направлен руководству ведомства. Порядок надо начинать с самих себя», – сказал начальник Управления ГАИ МВД Абхазии.

Также было поручено усилить работу на стационарных постах ДПС.

Об этом сообщает сайт МВД.