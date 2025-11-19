 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Ноябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В УГАИ МВД ПРОШЛО СОВЕЩАНИЕ С ЛИЧНЫМ СОСТАВОМ.

Новости Среда, 19 ноября 2025 17:43
Оцените материал
(0 голосов)
В УГАИ МВД ПРОШЛО СОВЕЩАНИЕ С ЛИЧНЫМ СОСТАВОМ.

Сухум. 19 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. В Управлении Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел прошло совещание с начальниками подразделений ГАИ городских управлений и районных отделов внутренних дел. Также в совещании приняли участие сотрудники Отделения по обработке и контролю автоматизированной фиксации административных правонарушений УГАИ МВД.

Начальник Госавтоинспекции Дамей Авидзба представил коллективу нового руководителя, Хаджарата Бганба.

Он отметил, что работу отделения автоматизированной фиксации нарушений ПДД необходимо максимально усилить и поставил задачу личному составу подразделения обеспечить привлечение к административной ответственности водителей в полной мере.

«Главный принцип – неотвратимость наказания. К ответственности необходимо привлекать всех без исключений правонарушителей. Это ваши прямые обязанности, это то, что от нас требует наше руководство и сегодняшняя ситуация на наших дорогах», – резюмировал Дамей Авидзба.

Он также подчеркнул, что на особый контроль необходимо взять ситуацию с нарушителями правил дорожного движения – сотрудниками силовых и правоохранительных структур.

«По каждому такому нарушителю я требую от вас составлять рапорт, который в установленном порядке будет направлен руководству ведомства. Порядок надо начинать с самих себя», – сказал начальник Управления ГАИ МВД Абхазии.

Также было поручено усилить работу на стационарных постах ДПС.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Среда, 19 ноября 2025 17:50

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « АБХАЗИЯ ПРИНИМАЕТ МИРОВЫХ ЛИДЕРОВ ДОМИНО В АГУ ЗАВЕРШИЛСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «RТ.ДОК: ВРЕМЯ НАШИХ ГЕРОЕВ» »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.