В АГУ ЗАВЕРШИЛСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «RТ.ДОК: ВРЕМЯ НАШИХ ГЕРОЕВ»

Сухум. 19 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. ​В Абхазском государственном университете завершился Международный фестиваль документального кино «RТ.Док: Время наших героев». ​В церемонии закрытия приняли участие министр иностранных дел Олег Барциц, ректор АГУ академик РАЕН Алеко Гварамия, члены ректората, профессорско-преподавательский состав, студенты, курсанты Сухумского высшего общевойскового командного училища. Среди почетных гостей были участники СВО – выходцы из Абхазии, а также российские военкоры и авторы фильмов, представленных на фестивале. ​

В заключительный день были показаны четыре фильма: «Абхазы на Донбассе. Хроника добровольцев интербригады «Пятнашка», «Парень с нашего двора: Журавлёв», «Остров веры» и «Один.Поле.Воин».

​Созданные талантливыми журналистами, показанные фильмы имеют огромное значение: они укрепляют чувство единства народа и напоминают, что в тяжёлые времена люди разных национальностей, профессий и убеждений объединяются ради общей цели.

​Важной частью программы стала панельная дискуссия «По доброй воле: Как абхазы защищают Донбасс», где каждый желающий мог задать вопросы участникам. В числе спикеров были командир интербригады «Пятнашка» Ахра Авидзба, военный документалист RT.Док Руслан Гусаров, военкор Добровольческого корпуса МО РФ Павел Кукушкин, военкор и основатель проекта WarGonzo Семён Пегов, председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашиг, а также посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

​На церемонии закрытия выступил министр иностранных дел Олег Барциц, который подчеркнул, что Абхазия обязательно продолжит сотрудничество с «RT.Док» и вручил организаторам грамоты. Он также передал благодарственное письмо на имя главного редактора телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргариты Симоньян.

​Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник отметил, что большая часть показанных фильмов посвящена подвигам абхазских бойцов в зоне СВО. «Эти фильмы снимались не вчера, не позавчера, они снимались на протяжении лет, и показывают, что подвиг абхазов, бойцов, воинов, по достоинству оценен и Россией, и Донбассом, и всеми нашими соотечественниками», – добавил он.

​В завершение мероприятия были продемонстрированы основные моменты фестиваля, а также исполнены военно-патриотические песни, что стало эмоциональным финалом двухдневной программы, посвященной героизму и общей истории.

Об этом сообщает сайт АГУ.