 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Ноябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ АКАДЕМИИ НАУК АБХАЗИИ ВОЗГЛАВИЛ ДЕЛЕГАЦИЮ ФОЛЬКЛОРИСТОВ В ЯКУТСК

Новости Среда, 19 ноября 2025 17:52
Оцените материал
(0 голосов)
ПРЕЗИДЕНТ АКАДЕМИИ НАУК АБХАЗИИ ВОЗГЛАВИЛ ДЕЛЕГАЦИЮ ФОЛЬКЛОРИСТОВ В ЯКУТСК

Сухум. 19 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Фольклористы Абхазии примут участие в Международной научной конференции «Эпос в контексте мировой энциклопедистики», которая пройдет в Северо-Восточном федеральном университете имени М.К. Аммосова в Якутске 20-21 ноября 2025 года.

Делегацию возглавил президент Академии наук Абхазии, директор Центра нартоведения и полевой фольклористики Абхазского государственного университета, иностранный член Российской академии наук, профессор Зураб Джапуа. В составе делегации – сотрудники ЦНПФ АГУ Саида Хаджим и Наала Барциц.

​Форум приурочен к знаменательным датам: 90-летию со дня рождения доктора исторических наук, профессора, действительного члена Академии наук Республики Саха (Якутия), заслуженного деятеля науки Якутской АССР и Российской Федерации, кавалера Ордена Дружбы народов, лауреата государственных премий Республики Саха (Якутия) имени А.Е. Кулаковского и имени П.А. Ойунского, заслуженного ветерана Сибирского отделения РАН, основателя и первого директора НИИ Олонхо – Василия Николаевича Иванова. Также конференция отмечает 20-летие признания якутского героического эпоса Олонхо Шедевром устного и нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО и 15-летие со дня основания Научно-исследовательского института Олонхо СВФУ.

Конференция станет важным этапом в укреплении научных и культурных связей между народами, а также в развитии эпиковедения на мировом уровне, осмысливая роль эпоса в контексте мировой энциклопедистики.

Об этом сообщает сайт АГУ.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Среда, 19 ноября 2025 17:55

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В АГУ ЗАВЕРШИЛСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «RТ.ДОК: ВРЕМЯ НАШИХ ГЕРОЕВ» 32 ПРОЕКТА ПОЛУЧИЛИ ГРАНТЫ НА 115 МЛН РУБЛЕЙ В КОНКУРСЕ «СОЗИДАТЕЛИ АБХАЗИИ» »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.