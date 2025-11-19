ПРЕЗИДЕНТ АКАДЕМИИ НАУК АБХАЗИИ ВОЗГЛАВИЛ ДЕЛЕГАЦИЮ ФОЛЬКЛОРИСТОВ В ЯКУТСК

Сухум. 19 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Фольклористы Абхазии примут участие в Международной научной конференции «Эпос в контексте мировой энциклопедистики», которая пройдет в Северо-Восточном федеральном университете имени М.К. Аммосова в Якутске 20-21 ноября 2025 года.

Делегацию возглавил президент Академии наук Абхазии, директор Центра нартоведения и полевой фольклористики Абхазского государственного университета, иностранный член Российской академии наук, профессор Зураб Джапуа. В составе делегации – сотрудники ЦНПФ АГУ Саида Хаджим и Наала Барциц.

​Форум приурочен к знаменательным датам: 90-летию со дня рождения доктора исторических наук, профессора, действительного члена Академии наук Республики Саха (Якутия), заслуженного деятеля науки Якутской АССР и Российской Федерации, кавалера Ордена Дружбы народов, лауреата государственных премий Республики Саха (Якутия) имени А.Е. Кулаковского и имени П.А. Ойунского, заслуженного ветерана Сибирского отделения РАН, основателя и первого директора НИИ Олонхо – Василия Николаевича Иванова. Также конференция отмечает 20-летие признания якутского героического эпоса Олонхо Шедевром устного и нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО и 15-летие со дня основания Научно-исследовательского института Олонхо СВФУ.

Конференция станет важным этапом в укреплении научных и культурных связей между народами, а также в развитии эпиковедения на мировом уровне, осмысливая роль эпоса в контексте мировой энциклопедистики.

Об этом сообщает сайт АГУ.