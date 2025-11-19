 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Ноябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

32 ПРОЕКТА ПОЛУЧИЛИ ГРАНТЫ НА 115 МЛН РУБЛЕЙ В КОНКУРСЕ «СОЗИДАТЕЛИ АБХАЗИИ»

Новости Среда, 19 ноября 2025 18:00
Оцените материал
(0 голосов)
32 ПРОЕКТА ПОЛУЧИЛИ ГРАНТЫ НА 115 МЛН РУБЛЕЙ В КОНКУРСЕ «СОЗИДАТЕЛИ АБХАЗИИ»

Сухум. 19 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Победители определены 18 ноября экспертным советом под председательством гендиректора Фонда президентских грантов Ильи Чукалина. На конкурс, стартовавший 7 августа 2025 года по инициативе президента Бадра Гунба и первого заместителя руководителя Администрации президента России Сергея Кириенко, поступило 186 заявок со всех семи районов республики – от активных граждан и НКО.

Коротко о результатах:

• Всего поддержаны 32 проекта в сферах здравоохранения, семьи, культуры, сохранения исторической памяти, помощи нуждающимся, волонтёрства и инклюзии.

• По 5 млн рублей получили «Клуб традиционного судостроения и мореплавания» (проект НП «АЗЕГ») и инклюзивный пляжный комплекс от Ассоциации инклюзивного туризма. Первая инициатива воссоздаст шхуну князя Келешбея и организует морской клуб с учебным судном; вторая создаст адаптированные пляжные зоны для маломобильных граждан и людей с нарушениями зрения и слуха.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Среда, 19 ноября 2025 18:04

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПРЕЗИДЕНТ АКАДЕМИИ НАУК АБХАЗИИ ВОЗГЛАВИЛ ДЕЛЕГАЦИЮ ФОЛЬКЛОРИСТОВ В ЯКУТСК ИТОГИ КОНКУРСА «СОЗИДАТЕЛИ АБХАЗИИ» »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.