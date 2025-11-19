32 ПРОЕКТА ПОЛУЧИЛИ ГРАНТЫ НА 115 МЛН РУБЛЕЙ В КОНКУРСЕ «СОЗИДАТЕЛИ АБХАЗИИ»

Сухум. 19 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Победители определены 18 ноября экспертным советом под председательством гендиректора Фонда президентских грантов Ильи Чукалина. На конкурс, стартовавший 7 августа 2025 года по инициативе президента Бадра Гунба и первого заместителя руководителя Администрации президента России Сергея Кириенко, поступило 186 заявок со всех семи районов республики – от активных граждан и НКО.

Коротко о результатах:

• Всего поддержаны 32 проекта в сферах здравоохранения, семьи, культуры, сохранения исторической памяти, помощи нуждающимся, волонтёрства и инклюзии.

• По 5 млн рублей получили «Клуб традиционного судостроения и мореплавания» (проект НП «АЗЕГ») и инклюзивный пляжный комплекс от Ассоциации инклюзивного туризма. Первая инициатива воссоздаст шхуну князя Келешбея и организует морской клуб с учебным судном; вторая создаст адаптированные пляжные зоны для маломобильных граждан и людей с нарушениями зрения и слуха.