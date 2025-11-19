Сухум. 19 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Итоги конкурса «Созидатели Абхазии» подвели на заседании экспертного совета дистанционно в режиме видеоконференции. Всего на предоставление грантов на реализацию социальных проектов на территории республики подано 186 проектов. Представленные проекты охватывают разные сферы общественной жизни – развитие любительского спорта, сохранение местных традиций, помощь людям с инвалидностью, решение экологических проблем, развитие современных цифровых компетенций у школьников, поддержка молодежи. Грантовый фонд конкурса составляет 115 млн рублей.

Впервые такая крупная сумма единовременно выделяется на поддержку местных общественных инициатив на конкурсной основе. Благодаря полученным грантам активные граждане и некоммерческие организации смогут реализовать самые разные социальные, культурные, образовательные и молодежные проекты.

НКО могли запросить на свои проекты до 5 млн рублей, инициативные группы граждан – до 3 млн рублей.

Заявки поданы из всех семи районов республики. Больше всего инициатив представлено из Сухумского района – 113, на втором месте Очамчырский – 23, на третьем Гагрский – 13.

Инициативы оценивают эксперты. В их числе министр сельского хозяйства Беслан Джопуа, депутат Государственной Думы Российской Федерации Отари Аршба, руководитель управления гуманитарной политики Администрации Президента Республики Абхазия Виктория Бебия, Народная артистка Абхазии и России Хибла Герзмава, композитор, певец, Заслуженный артист Абхазии Александр Шоуа.

Поддержанные 32 проекта на сумму 115 млн руб. смогут стартовать уже с 1 декабря.