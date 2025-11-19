ОЛЕГ БАРЦИЦ ПРИНЯЛ ПОСЛА ПО ОСОБЫМ ПОРУЧЕНИЯМ МИД РОССИИ РОДИОНА МИРОШНИКА

Сухум. 19 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Министр иностранных дел Республики Абхазия Олег Барциц принял посла по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника, который проинформировал о работе в новых регионах России, процессе их социально-экономического развития и укрепления.

В ходе встречи достигнута договоренность о продолжении сотрудничества в сфере культуры, проведении мероприятий экспертного характера, в том числе конференций.

Стороны также обсудили возможности участия Совета молодых дипломатов при МИД Республики Абхазия в мероприятиях по линии Совета молодых дипломатов МИД России, которые будут проходить в новых регионах России.