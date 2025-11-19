 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
ОЛЕГ БАРЦИЦ ПРИНЯЛ ПОСЛА ПО ОСОБЫМ ПОРУЧЕНИЯМ МИД РОССИИ РОДИОНА МИРОШНИКА

Среда, 19 ноября 2025 18:14
ОЛЕГ БАРЦИЦ ПРИНЯЛ ПОСЛА ПО ОСОБЫМ ПОРУЧЕНИЯМ МИД РОССИИ РОДИОНА МИРОШНИКА

Сухум. 19 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Министр иностранных дел Республики Абхазия Олег Барциц принял посла по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника, который проинформировал о работе в новых регионах России, процессе их социально-экономического развития и укрепления.

В ходе встречи достигнута договоренность о продолжении сотрудничества в сфере культуры, проведении мероприятий экспертного характера, в том числе конференций.

Стороны также обсудили возможности участия Совета молодых дипломатов при МИД Республики Абхазия в мероприятиях по линии Совета молодых дипломатов МИД России, которые будут проходить в новых регионах России.

