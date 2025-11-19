ОДИССЕЙ БИГВАВА: РЕСПУБЛИКА АБХАЗИЯ БУДЕТ И ВПРЕДЬ ТВЕРДО И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ОТСТАИВАТЬ СВОЮ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ

Сухум. 19 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Комментарий заместителя министра иностранных дел Республики Абхазия Одиссея Бигвава в связи с заявлением МИД Грузии, приветствующим 32-й Консолидированный доклад Генерального секретаря Совета Европы.

«Ознакомившись с заявлением Министерства иностранных дел Грузии, которое с одобрением восприняло очередной, 32-й по счету, Консолидированный доклад Генерального секретаря Совета Европы, хотел бы отметить следующее.

Республика Абхазия не является участником Совета Европы и, соответственно, не комментирует его внутреннюю документацию. Однако мы не можем оставить без внимания постоянные попытки официального Тбилиси использовать любые международные площадки для продвижения откровенно русофобской и антиабхазской повестки, что, судя по всему, и нашло отражение в упомянутом докладе.

Традиционно, подобные документы, на которые ссылается МИД Грузии, оперируют предвзятой и необъективной терминологией, навязанной грузинской стороной. Использование таких ярлыков, как «оккупация», не только не соответствует действительности, но и демонстрирует полное игнорирование исторических и политических реалий. Республика Абхазия является суверенным и независимым государством, волеизъявление народа которого было неоднократно подтверждено на всенародных референдумах. Наша государственность была закалена в боях в ходе навязанной нам грузинской агрессии в 1992-1993 годах, а в августе 2008 года была поставлена окончательная правовая и политическая точка в вопросе о нашем статусе.

Вместо того, чтобы строить свою политику на основе суверенитета и равноправия, Грузия продолжает придерживаться курса на международную изоляцию абхазского народа, продолжающегося более 30 лет, блокируя любые возможности для его прямого представительства на международной арене. При этом именно Абхазия последовательно выступает за деэскалацию, воздерживаясь от враждебной риторики и предлагая практическое взаимодействие по широкому спектру вопросов, включая гарантии невозобновления военных действий и гуманитарные аспекты.

Попытки представить Россию, главного гаранта мира и стабильности в нашем регионе, в негативном свете, являются контрпродуктивными. Именно благодаря стратегическому партнерству и союзу с Российской Федерацией Республика Абхазия обеспечивает свое устойчивое социально-экономическое развитие, безопасность и поступательное движение вперед, о чем красноречиво говорят реализуемые и планируемые совместные программы.

Заявление МИД Грузии является еще одним пропагандистским шагом, направленным на искажение реальной ситуации и уводящим от сути проблемы – необходимости признать реальность существования независимой Республики Абхазия.

Документы, составляемые под давлением грузинской дипломатии, не могут считаться объективными, так как они изначально базируются на ложных предпосылках и ангажированной трактовке событий.

Республика Абхазия будет и впредь твердо и последовательно отстаивать свою государственность, углублять стратегическое партнерство с признавшими ее странами и развивать международные связи, несмотря на продолжающуюся блокаду со стороны Грузии и ее западных покровителей.

Мы призываем международное сообщество, и в частности, структуры, подобные Совету Европы, наконец обратить внимание не на односторонние и политизированные заявления, а на реальные усилия абхазской стороны по построению процветающего и демократического государства, открытого к равноправному и уважительному диалогу со всеми международными партнерами.