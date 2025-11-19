АГРАРНЫЙ СЕКТОР АБХАЗИИ ПОЛУЧИЛ 600 МЛН РУБЛЕЙ ГОСПОДДЕРЖКИ С 2021 ГОДА

Сухум. 19 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Программа «Развитие сельского хозяйства», реализуемая в Абхазии с 2021 года, стала предметом обсуждения в Общественной палате во вторник, 19 ноября, с участием министра сельского хозяйства Беслана Джопуа. Он подчеркнул, что программа стала одним из ключевых инструментов модернизации аграрного сектора республики.

«За четыре года на её реализацию направлено около 600 млн рублей, что позволило значительно нарастить производственные мощности, поддержать фермерские хозяйства и стимулировать приток частных инвестиций», – сказал министр.

Распределение проектов и финансирования по районам

Секретарь комиссии программы «Развитие сельского хозяйства» Теваз Ачба привел конкретные данные. С 2021 по 2024 годы реализовано 847 проектов, охвативших все районы республики. Наибольший объём государственной поддержки пришёлся на Очамчырский район – 369 проектов на сумму 140,8 млн рублей. Существенная активность отмечена также в Гудаутском, Гулрыпшском и Сухумском районах.

Поддержка распределилась следующим образом:

Гагрский район – 28 проектов на сумму 12,7 млн руб.;

Гудаутский район – 178 проектов на сумму 43,7 млн руб.;

Сухумский район – 98 проектов на сумму 41,3 млн руб.;

Гулрыпшский район – 96 проектов на сумму 43,7 млн руб.;

Очамчырский район – 369 проектов на сумму 140,8 млн руб.;

Ткуарчалский район – 40 проектов на сумму 43,5 млн руб.;

Галский район – 38 проектов на сумму 22,5 млн руб.

Основная часть инициатив была ориентирована на растениеводство, внедрение средств малой механизации и расширение сельхозугодий.

Распределение препаратов против вредителей и проблема информированности крестьян

Министр заявил, что ведомство ежегодно выделяет около 10 млн рублей на закупку средств для борьбы с сельхозвредителями. Несмотря на стабильное финансирование и наличие достаточного запаса химикатов, распределяемых по всем районам, он акцентировал внимание на проблеме информированности. Джопуа отметил, что многие крестьяне до сих пор не знают, что могут получить необходимые препараты безвозмездно в местных администрациях. Он также уточнил, что объём выдаваемых химикатов строго рассчитывается с учётом площади сельхозугодий и специфики выращиваемой продукции в каждом конкретном районе.

Рост производственных мощностей и занятости

За период реализации программы в сельскохозяйственный оборот введено 291 га новых земель, высажено 246 тыс. саженцев многолетних культур, создано 680 рабочих мест. Средствами малой механизации оснащено 256 хозяйств, в том числе 59 – мини-тракторами и 197 – мотоблоками и другой техникой.

В секторе переработки поддержано 56 проектов на сумму 86,1 млн рублей, где занято 213 человек. Развитие животноводства обеспечили 180 проектов (на сумму 59,8 млн рублей).

Проблемы реализации рыбной продукции

В рыбоводстве реализовано 12 проектов (на сумму 88 млн рублей). Одной из ключевых проблем отрасли остаётся отсутствие условий для экспорта рыбной продукции в Россию. Из-за особых санитарных требований производители не могут поставлять охлаждённую рыбу и икру без соответствующей инфраструктуры переработки.

Недостаточный внутренний спрос приводит к уникальным случаям: так, одно из хозяйств произвело 10 тонн икры, но из-за невозможности реализации было вынуждено раздавать продукцию бесплатно.

Министр также затронул проблему обеспечения хамсой местного рынка. По его словам, продавцы не хотят заниматься реализацией данного продукта в должном объёме, несмотря на то, что вся выловленная продукция поступает на местные перерабатывающие заводы.

«Раньше, когда разрешался вывоз сырой рыбы (например, качественной хамсы) напрямую в Турцию без переработки на местном заводе, это создавало множество проблем. Отслеживать и контролировать ситуацию было крайне сложно. Этим пользовались недобросовестные участники, особенно из Турции, фрахтующие рыболовецкие суда. Ценные породы рыбы вывозились, и использовались запрещенные методы лова, включая тралы», – сказал Джопуа.

Министр подчеркнул, что уже в течение пяти лет эта практика полностью запрещена. В период путины ни одно рыболовецкое или транспортное судно не имеет права покидать территориальные воды без досмотра или с какой-либо рыбной продукцией.

«Все заводы сегодня готовы содействовать: если они завозят до 70-100 тонн рыбы в день, то выделить 100 килограммов на рынок им ничего не стоит, однако эта продукция не пользуется большим спросом», – добавил Джопуа.

Планы на 2026 год: расширение садов и модернизация техники

В следующем году планируется заложить 153 га новых садов. Уже заказано около 98 тыс. саженцев, включая 50 тыс. раннеспелых сортов мандаринов, 20 тыс. винограда, 6 тыс. хурмы, 20 тыс. косточковых и семечковых культур. На закупку посадочного материала направлено 51 млн рублей, на средства малой механизации – 151 млн рублей.

Также в 2026 году планируется приобрести самоходный мульчер, стоимостью 27-30 млн рублей, для расчистки заброшенных земель, заросших древесно-кустарниковой растительностью. Это позволит существенно удешевить подготовку участков под сельхозработы.

«Сегодня для корчёвки наших земель используются обычные бульдозеры, которые не являются специализированной техникой для этих целей, что приводит к очень большим затратам. Нам необходим хотя бы один мульчер, чтобы осваивать эти земли», – отметил министр.

Внедрение агродронов и цифровых технологий

В Правительстве, как рассказал вице-премьер Вараздат Миносян, рассматривают возможность широкого внедрения беспилотных технологий. Сельскохозяйственные дроны помогут оперативно выявлять очаги болезней растений, контролировать состояние полей, точечно вносить удобрения и средства защиты, формировать цифровые карты угодий.

Рост перерабатывающих мощностей

В Гудаутском районе завершается строительство крупного комплекса переработки цитрусовых, рассчитанного на 20 тыс. тонн мандаринов в год. Проект реализуется в рамках льготного кредитования российскими банками и станет важным звеном в цепочке сокращения потерь урожая.

«До 30-40% цитрусовых ежегодно остаются непереработанными – новое предприятие должно решить эту проблему», – считает Беслан Джопуа.

Инвестиции в виноградарство и ягодоводство

По линии льготного кредитования создано 90 га виноградников, а сопутствующий перерабатывающий завод уже способен выпускать до 1 млн бутылок вина. На реализацию проекта привлечено свыше 1,4 млрд рублей. Потенциальный урожай с новых площадей оценивается в 780 тонн винограда.

Предприятие «Органик Агро» стало лидером в выращивании голубики. Объём инвестиций превышает 70 млн рублей, площадь посадок достигла 80 га, а за пределами республики реализовано около 700 тонн продукции.

В Очамчырском районе действует высокотехнологичная ферма с замкнутым циклом, содержащая более 200 голов крупного рогатого скота молочного направления. В Галском районе функционирует крупное рыбное хозяйство, однако оно также сталкивается со сложностями сбыта.

Одновременно в ряде хозяйств растёт интерес к цитрусовым: инвесторы активно закладывают новые сады раннеспелых сортов мандаринов, привезённых из Турции и Китая.

Социальный эффект и роль программы

Поддержка сельского хозяйства способствует замедлению внутренней миграции и укреплению занятости в сельской местности. Министр подчеркнул, что ни один проект не утверждается без выезда экспертной комиссии на место, – это исключает формальный подход и обеспечивает реалистичность планов заявителей.

Государственная программа стала инструментом, который обеспечивает не только социальную поддержку, но и формирование самодостаточного аграрного производства, нацеленного на продовольственную безопасность республики.

Выводы

Программа развития сельского хозяйства Абхазии продемонстрировала устойчивый эффект: увеличены площади садов и сельхозугодий, создана сеть фермерств, наращиваются перерабатывающие мощности, привлекаются частные инвестиции.

Ключевыми задачами на ближайшие годы остаются организация полной переработки урожая, создание условий для экспорта рыбной продукции, внедрение современных технологий и продолжение механизации сельскохозяйственного производства.

При сохранении нынешней динамики аграрный сектор Абхазии способен выйти на уровень устойчивого саморазвития и стать одним из драйверов экономического роста республики.

