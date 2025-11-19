МАТЧ-РЕВАНШ МЕЖДУ СБОРНЫМИ ФНЛ И МЕДИАЛИГИ ПРОЙДЁТ В АБХАЗИИ 5 ДЕКАБРЯ
Сухум. 19 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. 5 декабря в Сухуме на стадионе «Динамо» состоится матч-реванш между сборными ФНЛ и Медиалиги. Встреча пройдёт по медийным правилам: команды сыграют два тайма по 25 минут чистого времени. Перед встречей зрителей ждёт серия буллитальти, результат которой определит, какая из команд начнёт игру с преимуществом.
Напомним, первая встреча между сборными ФНЛ и Медиалиги состоялась в 2023 году в Дагестане. Этот матч завершился победой ФНЛ со счётом 4:0. В составе команды забитыми мячами отметились нападающий, Сердер Сердеров, защитник Дмитрий Шадринцев и нападающий Эльдар Низамутдинов, оформивший дубль.
